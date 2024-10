Tradição sem preço: Aston Villa relembra título inédito contra o Bayern na Champions

Foto: Reprodução







Escrito por Rafael Lopes , supervisionado por Lucas Gomes • Publicada em 02/10/2024 - 05:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Aston Villa e Bayern de Munique se enfrentarão pela segunda vez na história nesta quarta-feira (2), pela Champions League. Apesar de único até então, o confronto entre as equipes é recheado de história: o primeiro jogo foi a decisão da Champions League em 1982, conquistada pelo time inglês de forma heróica em Roterdã.

Uma noite memorável

Era dia 26 de maio de 1982 no Estádio De Kuip. Bávaros e Villans se enfrentavam de forma inédita pela glória continental no Velho Continente. Enquanto o Bayern de Munique de Rummenigge e Hoeness almejava o tricampeonato da Champions League, o Aston Villa de Mortimer e Bremner vivia pelo sonho de levantar o troféu pela primeira vez. O caminho não se mostrava fácil para a equipe inglesa: o favoritismo era inteiro alemão.

Foto: Divulgação/Bayern

As circunstâncias não começaram favoráveis: aos nove minutos de jogo, o goleiro titular dos Villans, Rimmer, precisou ser substituído pelo reserva Spink após uma lesão. Seria necessária uma verdadeira epopeia para que o Aston Villa fosse campeão europeu. Quando a bola rolou no gramado, o jogo refletiu as expectativas e o Bayern de Munique foi dono das ações.

Porém, a bola não entrava. Quando Spink não evitava os gols, os milímetros na pontaria faziam falta. A chance mais emblemática foi um cabeceio de Kraus: a bola já tinha até passado pelo goleiro, mas Swaim, de forma fantástica, evitou que balançasse as redes inglesas.

Foto: Reprodução

Marcado na história

Pouco tempo depois, uma jogada de Morley pelo lado esquerdo do ataque faria o retrato eterno de uma decisão imortal. Foi dos pés do camisa 11 que saiu a assistência para Withe, centroavante da equipe, marcar o gol do título do Aston Villa. O gol mais importante da história do clube está, inclusive, eternizado atrás de um das traves do Villa Park.

O apito final selou a conquista histórica do time bretão e eternizou uma das maiores histórias de “Davi contra Golias” no futebol europeu. Dennis Mortimer, capitão dos Villans, se tornou o quarto inglês a levantar o troféu da Champions League.

No caminho, o Aston Villa passou por Valur, da Islândia, BFC Dynamo, da Alemanha, Dínamo de Kiev, da Ucrânia e Anderlecht, da Bélgica, até a grande decisão em solo holandês. Apesar do vice, Dieter Hoeness foi o artilheiro da edição, com sete gols marcados. Pelo Villa, Tony Morley foi às redes quatro vezes.

Gol histórico ficou eternizado nas arquibancadas do Villa Park: Foto: Reprodução

Reencontro

Os times voltarão a se enfrentar 42 anos depois. O palco da partida será o Villa Park, onde o lembrete da decisão em Roterdã está eternizado. O favoritismo da partida, assim como em 82, é alemão, mas o legado do esquadrão comandado por Tony Barton é eterno em Birmingham.