Torcida do Borussia Dortmund protesta contra reformas da Uefa (Foto: Ina Fassbender/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 12:01 • Dortmund (ALE) • Atualizada em 02/10/2024 - 13:09

Além do resultado esmagador, a goleada por 7 a 1 do Borussia Dortmund no Celtic foi marcada por forte protesto nas arquibancadas contra a Uefa. A Muralha Amarela exibiu faixas e mensagens para a entidade contra as mudanças na Champions League.

A torcida do Dortmund apresentou um grande mosaico com os dizeres: "Uefa Máfia". Na parte de baixo das arquibancadas, foi destacado também a frase "Você não liga para o esporte. Tudo que você se importa é dinheiro".

No topo do mosaico, mais um detalhe: uma faixa com o endereço de link de um blog. O site, que tem como slogan "Futebol para milhões de fãs, não para milhões de euros", apresenta a posição de torcidas diversas da Europa contra as mudanças

Uma das potências do mundo do futebol, a torcida do Dortmund já havia feito manifestações contra a Uefa e a nova reforma do torneio europeu. Em partida contra o Newcastle, na última temporada, a Muralha Amarela jogou em campo saquinhos e notas de dinheiro falsas, assim como imitações de tabletes de ouro. Além das faixas com o site e das frases, utilizadas também no duelo contra o Celtic.

Jogadores do Borussia Dortmund agradecem a torcida após vitória (Foto: Ina Fassbender/AFP)

A Champions League vai para a terceira rodada na temporada atual. Após duas vitórias com largos placares, respectivamente 3 a 0 e 7 a 1, o Borussia Dortmund lidera a tabela o torneio. O próximo duelo da equipe alemã na liga será contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.