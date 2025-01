Ancelotti acredita que Vini Jr priorizará a glória ao invés de acordo com clube da Arábia Saudita

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, foi questionado sobre a possibilidade de Vinicius Junior deixar o clube espanhol e assinar com clube da Arábia Saudita. Sua resposta foi curta e direta. O atacante cumpre suspensão e não entra em campo nesta quarta (29) contra o Brest.

-Eu entendo tudo, no futebol eu entendo tudo. Também entendi quando o Kroos quis se aposentar. E isso foram poucos que fizeram. Essas decisões são individuais. Mas já disse: eu o vejo feliz, com vontade de ficar aqui e ganhar títulos com o Real Madrid. Creio que escolherá a glória - comentou Ancelotti sobre a saída de Vini Jr.

Vini Jr foi eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo em 2024 e segue sendo alvo do futebol da Arábia Saudita. As negociações podem continuar neste ano. A última oferta do Fundo de Investimento da Arábia Saudita (PIF) foi um salário de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,28 bilhão na cotação atual) por temporada e contrato de cinco anos.

Durante a coletiva antes do jogo contra o Brest, Carlo Ancelotti também respondeu sobre o seu futuro no clube espanhol. Ele diz que quer permanecer no Real Madrid o maior tempo possível.

- Se acontecer algo estranho, pode ser que haja mudança, como acontece normalmente no futebol. Mas estamos bem, com confiança entre nós. Mas não olhamos para daqui a um ano, e sim em fazer uma boa temporada. Estamos bem, apesar das dificuldades, porque temos muitos desfalques - comentou Ancelotti.

O Real Madrid ocupa a 16ª posição na tabela da fase de liga, com 12 pontos. Na atual posição, fica de fora da zona de classificação direta para as oitavas de final da Champions League.

O clube espanhol enfrenta o Brest nesta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), no Stade de Roudourou, em Guingamp, pela 8ª rodada da Liga dos Campeões. Os merenguês precisam da vitória para continuar na competição.