Real Madrid x Liverpool: Vini Jr pode ser grande trunfo; entenda

O Real Madrid visita o Liverpool nesta terça-feira (4), pela quarta rodada da fase de liga da Champions League, e uma das principais esperanças dos espanhóis é Vini Jr. O brasileiro é carrasco dos Reds: são cinco gols e duas assistências em cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Nenhum outro adversário europeu sofreu tanto nas mãos do camisa 7 merengue.

A história de Vini Jr contra o Liverpool começou ainda em 2021, em um contexto incomum: pandemia, jogos sem público e o Santiago Bernabéu em reforma. O confronto das quartas de final da Champions daquela temporada foi disputado no estádio Alfredo Di Stéfano, em Valdebebas. Na época, o atacante ainda convivia com críticas pela falta de precisão nas finalizações – até a noite em que tudo mudou.

Na vitória por 3 a 1 sobre os ingleses, Vini marcou dois bonitos gols, garantindo uma vantagem que o Real Madrid defenderia no empate sem gols em Anfield. O desempenho marcaria o início de uma relação especial com o clube inglês, e também um divisor de águas na trajetória do brasileiro, que passou a ser visto como peça decisiva em grandes jogos.

Grande honra de Vini Jr: gol do título da Champions

Um ano depois, Vini Jr voltou a ser protagonista diante do Liverpool – dessa vez na final da Champions League de 2022, em Saint-Denis. Enquanto Courtois brilhava com defesas milagrosas, o brasileiro aproveitou um cruzamento rasteiro de Valverde para marcar o gol do título, selando o 14º troféu europeu do Real Madrid.

Vini Jr marcou o gol do título do Real Madrid (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O lance coroou uma atuação eficiente e consolidou a fama do atacante como um jogador de decisão. A vitória por 1 a 0 foi mais um capítulo do domínio madrilenho sobre os Reds, que buscavam revanche após a derrota na final de 2018. Coincidentemente, o passe que originou o gol saiu pelo lado de Alexander-Arnold, hoje companheiro de Vini no Real Madrid.

Noite épica em Anfield

O duelo mais marcante entre Vini Jr e o Liverpool, porém, viria na temporada seguinte. Pelas oitavas de final da Champions 22/23, o time inglês abriu 2 a 0 com apenas 14 minutos jogados em Anfield. O estádio pulsava, até que o brasileiro decidiu assumir o protagonismo.

Com um gol de pura genialidade – um chute preciso no ângulo – e outro de oportunismo, Vini empatou o jogo ainda no primeiro tempo. No segundo, o Real Madrid virou e goleou por 5 a 2, com participações diretas do atacante em mais dois gols. No jogo de volta, em Madri, ele voltou a brilhar com uma assistência na vitória por 1 a 0.

Desde então, o retrospecto é perfeito: quatro vitórias e um empate, com o brasileiro envolvido em sete dos gols marcados pelo time espanhol nesses confrontos. A única derrota do Real Madrid para o Liverpool nos últimos anos aconteceu justamente quando Vini ficou fora, lesionado – um 2 a 0 em Anfield, na última temporada.

Na véspera do novo encontro, o técnico do Liverpool, Arne Slot, foi questionado sobre a influência de Vini Jr no duelo. O treinador elogiou o desempenho recente do atacante e reconheceu o desafio de enfrentá-lo novamente.

– Ele é incrivelmente rápido no um contra um. Consegue driblar três ou quatro jogadores com facilidade. Contra a Juventus, fez isso várias vezes. Não somos o único time contra o qual ele joga bem – afirmou o holandês, em entrevista coletiva.

