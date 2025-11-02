Marcelo faz golaço e dispara contra arbitragem da Kings League: 'Coisa feia'
A segunda partida de Marcelo na Kings League Espanha foi intensa. Neste domingo, o craque brasileiro voltou a campo pelo seu time, o Skull FC, e, apesar de ter marcado um golaço, não conseguiu evitar a derrota por 4 a 3 para o Xbuyer Team, em jogo válido pela quarta rodada da competição.
O ponto alto da partida, no entanto, não foi apenas o gol, mas a explosão de Marcelo contra a arbitragem após o apito final. O jogador saiu de campo visivelmente irritado, alegando que sofreu um pênalti claro que foi completamente ignorado pela equipe de arbitragem e pelo VAR.
Em entrevista logo após a derrota, o ídolo do Real Madrid e do Fluminense não mediu palavras para criticar a decisão, questionando a lisura do espetáculo.
— Vim de Madri para o show, mas isso é uma coisa feia. Sofri um pênalti claríssimo — disparou Marcelo.
O lateral-esquerdo, que preside o Skull FC, equipe da Kings League Espanha, sugeriu que a falha pode ter tido outras motivações, mostrando-se indignado com a recusa da arbitragem em utilizar a tecnologia de vídeo para checar o lance.
— Parece que fizeram isso para me provocar. Foi tão claro e eles nem quiseram revisar… Que o show continue — ironizou o jogador.
Apesar da genialidade e do esforço de Marcelo, o Skull FC amargou mais uma derrota na Kings League. A forte declaração do brasileiro joga, mais uma vez, os holofotes sobre a qualidade e as decisões da arbitragem no torneio.
