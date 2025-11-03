Real Madrid presta homenagem a Diogo Jota antes de jogo contra Liverpool

O Real Madrid prestou uma homenagem a Diogo Jota e seu irmão André antes da partida contra o Liverpool, pela Champions League, em Anfield, na terça-feira (4). Representantes do clube espanhol — Trent Alexander-Arnold, Xabi Alonso, Dean Huijsen e Emilio Butragueño — depositaram buquês de flores e cartas na entrada principal de Anfield, em sinal de solidariedade à família e aos Reds.

Carta comovente de Alexander-Arnold

Entre as homenagens, a mais marcante veio de Trent Alexander-Arnold, ex-companheiro de Diogo Jota, que deixou uma carta e um controle vermelho de Playstation junto às flores. Na mensagem, o jogador escreveu sobre a saudade do amigo e o carinho eterno que sente por ele e por André. Veja a carta abaixo:

Carta de Trent Alexander-Arnold a Diogo Jota (Foto: Reprodução)

Tradução: Meu amigo Diogo, você faz muita falta, mas ainda é muito amado. A sua e a de André memória sempre viverão. Sorrio toda vez que penso em você e sempre lembrarei dos bons momentos que compartilhamos. Sinto sua falta, meu amigo, todos os dias. Para sempre, 20 YNWA. Com amor, amigos e família Trent.

Respeito entre as equipes

A homenagem reforçou a relação de respeito e admiração entre Liverpool e Real Madrid. Em 2023, o estádio também prestou tributo a Amancio Amaro, lenda do Real Madrid que havia falecido no mesmo dia do confronto entre as equipes pela Champions League. Na ocasião, Kenny Dalglish, ídolo dos Reds, caminhou até o setor dos torcedores madridistas e depositou um buquê de flores brancas em nome do clube inglês.

Como foi a morte de Diogo Jota, do Liverpool?

Diogo Jota, jogador do Liverpool e de Portugal, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro no dia 3 de julho na província de Zamora, no noroeste da Espanha.

Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus do veículo estourou, de modo que fez o automóvel sair da pista. Logo após, o automóvel pegou fogo, segundo informações da Guarda Civil.

Torcedores do Liverpool exibem faixa em homenagem a Diogo Jota (Foto: Paul Ellis/AFP)

