Ficha do jogo BEN SPO 33ª rodada Campeonato Português Data e Hora Sábado, dia 10 de maio, às 14h (de Brasília) Local Estádio da Luz, em Lisboa (POR) Árbitro João Pedro Silva Pinheiro Onde assistir

Benfica e Sporting se enfrentam em duelo válido pelo 33ª rodada do Campeonato Português. A partida acontece neste sábado (10), no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), às 14h (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN 4 (TV fechada) e da Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Benfica e Sporting pelo Campeonato Português (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Benfica x Sporting

33ª rodada — Campeonato Português

📆 Data e horário: sábado, dia 10 de maio, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

👁️ Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🟨 Árbitro: João Pedro Silva Pinheiro

📺 VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Benfica (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Samuel Dahl; Fredrik Aursnes, Florentino Luís e Orkun Kokçu; Akturkoglu, Di Maria e Pavlidis.

❌ Desfalques: Manu e Alexander Bah.

❓ Dúvidas: Renato Sanches.

🟢⚪ Sporting (Técnico: Rui Borges)

Rui Silva; Eduardo Quaresma, Jeremiah St. Juste e Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Debast, Hidemasa Morita (Geovany Quenda) e Maximiliano Araújo; Francisco Trincão, Pedro Gonçalves (Conrad Harder) e Gyokeres.

❌ Desfalques: Daniel Bragança e Nuno Santos.

❓ Dúvidas: -

