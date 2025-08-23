Guardiola iguala marca negativa na carreira com derrota para Tottenham

Com o revés sofrido para o Tottenham, por 2 a 0, pela segunda rodada da Premier League, Pep Guardiola alcançou um feito negativo na carreira na beira dos gramados. O técnico do Manchester City chegou a dez derrotas contra os Spurs e igualou o número de vezes que perdeu para o Liverpool.

Todas as partidas que Guardiola para o Tottenham foram no comando do Manchester City. Ao todo, o treinador espanhol enfrentou os Spurs em 24 oportunidades, com 11 vitórias, três empates e as dez derrotas citadas. Na primeira vez em que enfrentou o clube londrino, perdeu por 2 a 0, fora de casa.

Assim como na temporada passada, o Manchester foi derrotado quando recebeu o Tottenham no Etihad Stadium. Naquela ocasião, em jogo válido pela 12ª rodada da Premier League, os londrinos não tiveram piedade e golearam por 4 a 0.

No comando do Manchester City desde 2016, Guardiola viveu apenas duas temporadas sem títulos de peso: a primeira e a mais recente. No período, acumulou seis troféus da Premier League e levou o clube à inédita conquista da Champions, consolidando o time como referência na Europa e uma das maiores hegemonias da história do futebol inglês.

Clubes em que Guardiola mais foi derrotado na carreira de técnico

Pep Guardiola, técnico do Manchester City (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Tottenham - 10 Liverpool - 10 Manchester United - 9 Chelsea - 8 Real Madrid - 8

Como foi a partida entre Manchester City e Tottenham?

O Tottenham venceu o Manchester City por 2 a 0, neste sábado (23), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em duelo válido pela segunda rodada da Premier League. Com duas assistências, Richarlison foi um dos principais nomes do triunfo dos Spurs fora de casa. Os gols foram marcados por Brennan Johnson e João Palhinha.

Com o resultado, o City deixou a liderança e parou na quarta colocação do Campeonato Inglês. Do outro lado, o Tottenham assumiu o primeiro lugar, com seis pontos. Agora, o City visitará o Brighton no próximo domingo (31), às 10h (de Brasília), em busca de reassumir a liderança da Premier League. Do outro lado, o Tottenham recebe o Bournemouth em Londres no sábado (30), às 11h.

