Web se choca com ausência de atleta do Real Madrid na Seleção: ‘Alerta’
Carlo Ancelotti revelou convocados nesta segunda-feira (25)
- Matéria
- Mais Notícias
O treinador Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista dos 23 convocados da Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa. Na ocasião, o atacante Rodrygo não esteve presente entre os nomes selecionados pelo treinador. O fato gerou espanto entre os torcedores.
Ancelotti explica mudanças na convocação da Seleção: ‘Quero conhecer outros’
Seleção Brasileira
Seleção Brasileira fará toda a preparação na Granja Comary
Seleção Brasileira
Ancelotti anuncia convocação da Seleção Brasileira com surpresas
Seleção Brasileira
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Nas redes sociais, internautas repercutiram a ausência do camisa do camisa 11 da equipe espanhola na Seleção Brasileira. Alguns torcedores aproveitaram o momento para alertarem para uma possível saída do jogador do Real Madrid.
Desde a chegada do treinador Xabi Alonso, o brasileiro perdeu espaço na equipe merengue. O cenário tem feito Rodrygo acumular frustrações. Com a janela aberta até o fim de agosto, existem especulações sobre a saída eminente do atacate. Um possível destino seria a Premier League.
Além de Rodrygo, os torcedores também chamaram atenção para as ausências de Neymar e Vini Jr. Veja a repercussão abaixo:
Convocação
GOLEIROS
Alisson
Bento
Hugo Souza
DEFENSORES
Alexsandro
Alex Sandro
Caio Henrique
Douglas Santos
Fabrício Bruno
Gabriel Magalhães
Marquinhos
Vanderson
Wesley
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos
Bruno Guimarães
Casemiro
Joelinton
Lucas Paquetá
ATACANTES
Estêvão
Gabriel Martinelli
João Pedro
Kaio Jorge
Luiz Henrique
Matheus Cunha
Raphinha
Richarlison
Jogos da Seleção Brasileira
BRASIL x Chile
A Seleção entra em campo no dia 4 de setembro para enfrentar o Chile no Maracanã. Esse será o último jogo do Brasil como mandante na atual campanha das Eliminatórias.
Bolívia x BRASIL
Cinco dias depois, no dia 9, a equipe encara a Bolívia, na cidade de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e tradicionalmente representa uma grande dificuldade para qualquer visitante.
A seleção brasileira já está matematicamente garantida na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, após a vitória sobre o Paraguai na rodada de junho.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias