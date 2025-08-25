O treinador Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista dos 23 convocados da Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa. Na ocasião, o atacante Rodrygo não esteve presente entre os nomes selecionados pelo treinador. O fato gerou espanto entre os torcedores.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a ausência do camisa do camisa 11 da equipe espanhola na Seleção Brasileira. Alguns torcedores aproveitaram o momento para alertarem para uma possível saída do jogador do Real Madrid.

Desde a chegada do treinador Xabi Alonso, o brasileiro perdeu espaço na equipe merengue. O cenário tem feito Rodrygo acumular frustrações. Com a janela aberta até o fim de agosto, existem especulações sobre a saída eminente do atacate. Um possível destino seria a Premier League.

Além de Rodrygo, os torcedores também chamaram atenção para as ausências de Neymar e Vini Jr. Veja a repercussão abaixo:

Convocação

GOLEIROS

Alisson

Bento

Hugo Souza

DEFENSORES

Alexsandro

Alex Sandro

Caio Henrique

Douglas Santos

Fabrício Bruno

Gabriel Magalhães

Marquinhos

Vanderson

Wesley

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos

Bruno Guimarães

Casemiro

Joelinton

Lucas Paquetá

ATACANTES

Estêvão

Gabriel Martinelli

João Pedro

Kaio Jorge

Luiz Henrique

Matheus Cunha

Raphinha

Richarlison

Jogos da Seleção Brasileira

BRASIL x Chile

A Seleção entra em campo no dia 4 de setembro para enfrentar o Chile no Maracanã. Esse será o último jogo do Brasil como mandante na atual campanha das Eliminatórias.

Bolívia x BRASIL

Cinco dias depois, no dia 9, a equipe encara a Bolívia, na cidade de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e tradicionalmente representa uma grande dificuldade para qualquer visitante.

A seleção brasileira já está matematicamente garantida na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, após a vitória sobre o Paraguai na rodada de junho.