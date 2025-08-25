menu hamburguer
Web se choca com ausência de atleta do Real Madrid na Seleção: ‘Alerta’

Carlo Ancelotti revelou convocados nesta segunda-feira (25)

Joelinton dentre os titulares da Seleção Brasileira contra a Argentina, na Data Fifa de março
imagem cameraSeleção Brasileira em campo durante Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (Foto: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
16:07
O treinador Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (25), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista dos 23 convocados da Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa. Na ocasião, o atacante Rodrygo não esteve presente entre os nomes selecionados pelo treinador. O fato gerou espanto entre os torcedores.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a ausência do camisa do camisa 11 da equipe espanhola na Seleção Brasileira. Alguns torcedores aproveitaram o momento para alertarem para uma possível saída do jogador do Real Madrid.

Desde a chegada do treinador Xabi Alonso, o brasileiro perdeu espaço na equipe merengue. O cenário tem feito Rodrygo acumular frustrações. Com a janela aberta até o fim de agosto, existem especulações sobre a saída eminente do atacate. Um possível destino seria a Premier League.

Além de Rodrygo, os torcedores também chamaram atenção para as ausências de Neymar e Vini Jr. Veja a repercussão abaixo:

Convocação

GOLEIROS
Alisson
Bento
Hugo Souza

DEFENSORES
Alexsandro
Alex Sandro
Caio Henrique
Douglas Santos
Fabrício Bruno
Gabriel Magalhães
Marquinhos
Vanderson
Wesley

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos
Bruno Guimarães
Casemiro
Joelinton
Lucas Paquetá

ATACANTES
Estêvão
Gabriel Martinelli
João Pedro
Kaio Jorge
Luiz Henrique
Matheus Cunha
Raphinha
Richarlison

Jogos da Seleção Brasileira

BRASIL x Chile

A Seleção entra em campo no dia 4 de setembro para enfrentar o Chile no Maracanã. Esse será o último jogo do Brasil como mandante na atual campanha das Eliminatórias.

Bolívia x BRASIL

Cinco dias depois, no dia 9, a equipe encara a Bolívia, na cidade de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros acima do nível do mar e tradicionalmente representa uma grande dificuldade para qualquer visitante.

A seleção brasileira já está matematicamente garantida na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, após a vitória sobre o Paraguai na rodada de junho.

Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
circulo com pontos dentroTudo sobre

