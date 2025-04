Depois de formar um dos melhores ataques do mundo com Rodrygo, Vini Jr, Mbappé e Bellingham, o Real Madrid agora foca em reforçar a sua defesa. O nome favorito de Florentino Pérez é o de William Saliba, francês destaque do Arsenal. O negócio, porém, terá de esperar até, pelo menos, 2027.

Saliba lidera a lista de nomes para reforçar o Real Madrid, porém, se encontra longe de sair do Arsenal no momento. O francês possui contrato até o meio de 2027, com a projeção do clube oferecer uma renovação a longo prazo, o que dificultaria a negociação do Real Madrid por ter que desembolsar um alto montante pela contratação.

A esperança dos Merengues, então, é que ele não renove para contratá-lo de forma gratuita via assinatura de pré-contrato. O modelo é um dos favoritos da gestão de Florentino Pérez, que nesses casos, arca apenas com salário e luvas diretamente com o atleta ao invés de pagar o clube. Mbappé, por exemplo, foi contratado desta forma.

Carlo Ancelotti possui um bom acervo de defensores, porém, a maioria não conseguiu se manter saudável na atual temporada e foi desfalque nos momentos mais cruciais. Éder Militão e Carvajal, por exemplo, se machucaram no início do calendário e foram baixa para o restante do ano. Nomes da base precisaram pular etapas e foram utilizados com mais frequência, como foi o caso do zagueiro Raul Asencio, que vem sendo titular.

Real Madrid monitora outros nomes além de Saliba

Sabendo que a contratação de Saliba é complicada, o Real Madrid já trabalha com outras hipóteses para reforçar o setor defensivo na janela do meio do ano. Dean Huijsen, do Bournemouth, Castello Lukeba, do RB Leipzig, e Jorrel Hato, do Ajax, são alguns que estão no radar dos Blancos. A informação é do "The Athletic".

A ideia, como um todo, é passar por uma renovação, já que mesmo com qualidade, os defensores do Real Madrid estão em idade avançada. Alaba e Rüdiger, por exemplo, estão com 32 anos. Carvajal, que se recupera de lesão grave, tem 33.