Nesta quinta-feira (8), a Real Madrid TV, canal oficial de transmissão do Real Madrid, publicou um vídeo acusando Hernández Hernández, árbitro escalado para apitar El Clásico deste domingo (11), de torcer para o Barcelona. Na publicação, o clube ainda faz um compilado de decisões controversas do juiz em confrontos envolvendo os Merengues. Os clubes se enfrentam em Barcelona, e uma vitória dos mandantes pode encaminhar o campeonato para uma decisão.

No vídeo, um trecho relembra uma entrevista em que, segundo a publicação, o árbitro admitiu torcer para o Barcelona.

Na entrevista, Hernández Hernández é perguntado para que time torce. "Tem equipe favorita?", pergunta o entrevistador. "Sim, claro, o Barcelona", respondeu o árbitro. Na sequência, ele foi perguntado se tinha jogadores de futebol favoritos. "Romário e Laudrup", afirmou. Romário foi jogador do Barcelona de 1993 a 1995, por um ano e meio. No período, ele foi eleito o melhor jogador do mundo após conquistar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 1994. Já Laudrup atuou pelos Culés entre 1989 e 1994, conquistando quatro La Ligas.

Veja o vídeo em que o Real Madrid acusa o árbitro de torcer para o Barcelona

Barcelona x Real Madrid pela final da Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (11), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP), em jogo válido pela 35ª rodada de La Liga. Os comandados de Ancelotti estão a quatro pontos do líder Barcelona, com apenas quatro jogos para o fim do torneio. Se o Real Madrid perder, a conquista do título do Campeonato Espanhol fica muito difícil.