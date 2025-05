A Champions League terá surpresa para a próxima temporada. Com a confirmação de Manchester United e Tottenham na final da Europa League, serão seis equipes a Inglaterra na disputa do principal torneio do continente em 2025/26. A marca é um recorde do futebol inglês em todas as competições europeias.

Normalmente são quatro times que se classificam para a Champions via Premier League. Fato é que, por conta do coeficiente Uefa, a competição ganhou uma vaga extra para o ano que vem, totalizando cinco. Com United e Tottenham na final da UEL, o campeão também ganhará um lugar na UCL e, com isso, serão seis ingleses.

A última, e única vez, que a Premier League teve cinco representantes na Champions foi na temporada de 2017/18. Na ocasião, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, com todos se classificando para o mata-mata. O Liverpool chegou à final, mas acabou derrotado pelo Real Madrid, por 3 a 1.

Longe da zona de classificação para a Champions, Manchester United e Tottenham chegarão ao torneio só graças a final da Europa League. Enquanto os Diabos Vermelhos eliminaram o Athletic Bilbao, com agregado de 7 a 1, os Spurs superaram o Bodo/Glimt com 5 a 1 na somatória de ambas as partidas.

Jogadores do Manchester United comemoram gol diante do Athletic Bilbao pela Europa League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Quais times ingleses vão jogar a Champions League em 2025/26?

Além de um dos times de United e Tottenham, cinco virão via Premier League. Dois já estão encaminhados: Liverpool e Arsenal. Já as outras três ainda estão em aberto, mas é sabido que ficarão entre Manchester City, Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest e Aston Villa.

