Real Madrid tem curiosidade ao seu favor em disputa por título de La Liga

Após o fechamento da janela de transferências, a rivalidade entre Real Madrid e Barcelona se intensificou. O clube merengue viu o rival conquistar com autoridade o título de La Liga e respondeu com grandes contratações para voltar mais forte. Nesse cenário, o time de Vini Jr conta com uma curiosidade a seu favor: nos últimos três anos, quem mais gastou entre os dois terminou campeão do Campeonato Espanhol.
Visando reforçar o projeto de Xabi Alonso, o Real Madrid investiu cerca de 167,5 milhões de euros na chegada de Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras e Dean Huijsen. O clube só ficou atrás do Atlético de Madrid no ranking de maiores gastos do futebol espanhol.
O valor contrasta com o Barcelona, que optou por seguir o planejamento de Hansi Flick e realizou apenas contratações pontuais. Três reforços chegaram à Catalunha: Joan García, Rashford e Bardghji, totalizando 4,5 milhões de euros investidos no mercado de transferências.
A curiosidade: o mercado decidirá o campeão
Nos últimos anos, os rivais têm se alternado na liderança dos gastos de mercado, e isso vem se refletindo diretamente nos títulos de La Liga. Nos últimos três anos, quem mais investiu entre Barcelona e Real Madrid terminou como campeão espanhol.
Foi assim em 2022/23, quando o Barcelona gastou 159 milhões de euros contra 80 milhões do Real Madrid; em 2023/24, o Real Madrid aplicou 157,5 milhões e levou o troféu, enquanto o Barça ficou nos 33,4 milhões. Já em 2024/25, os catalães investiram 60,5 milhões, superando os 49 milhões do rival, e acabaram com a taça. Agora, em 2025/26, é o Real quem mais gastou, e pode usar esse retrospecto como trunfo na busca por mais um título de La Liga.
