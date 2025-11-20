Real Madrid sofre com mais lesões após a Data Fifa; confira

O Real Madrid voltou a sofrer com problemas de lesões na pausa para a Data Fifa. Além das baixas prévias às convocações, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé e Éder Militão retornaram à Madri com problemas físicos.

Antes do início da Data Fifa, Courtois e Fede Valverde não foram considerados por suas seleções devido a lesões sofridas recentemente. Além da dupla, Xabi Alonso tem um saldo negativo de quatro baixas a partir da pausa. Dean Huijsen sequer entrou em campo pela Espanha e foi cortado antes do duelo contra a Geórgia. A situação de Camavinga foi similar, já que esteve com a delegação da França, mas não participou dos treinos promovidos por Didier Deschamps.

Os casos mais importantes aconteceram depois. Kylian Mbappé foi cortado da seleção francesa no meio da Data Fifa com a alegação de um problema leve no tornozelo. Posteriormente, Militão, que foi titular nos dois amistosos da Seleção Brasileira, foi substituído no duelo contra a Tunísia com um desconforto no músculo adutor.

Éder Militão saiu lesionado em Brasil x Tunísia e será baixa do Real Madrid por duas semanas (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Militão possui prazo para retorno

Éder Militão, um dos destaques da Seleção Brasileira nos amistosos da última Data Fifa, retornou ao Real Madrid com uma lesão muscular no músculo adutor da perna direita, conforme foi apurado pelo clube em exames realizados na última quarta-feira (19).

Segundo o comunicado médico do Real Madrid, o brasileiro está "pendente de evolução", mas a previsão é de baixa por duas semanas. Com isso, Militão deverá perder pelo menos quatro partidas: contra Elche, Olympiacos, Girona e Athletic Bilbao — todas fora de casa.

