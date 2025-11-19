menu hamburguer
Futebol Internacional

Joia do Real Madrid sobre Yamal: 'É melhor do que eu'

Franco Mastantuono elogiou o espanhol e diz que encara a comparação com naturalidade

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/11/2025
15:17
Yamal em ação no duelo contra o Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
imagem cameraYamal em ação no duelo contra o Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
Franco Mastantuono abordou temas que marcam o início de sua passagem pelo Real Madrid. Em entrevista ao programa espanhol El Larguero, da Cadena SER, o meia-atacante argentino falou sobre a expectativa criada no possível duelo geracional com Lamine Yamal, um dos maiores astros do Barcelona, o maior rival dos Merengues.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Antes de apresentar suas respostas, Mastantuono acrescentou que não se sente confortável com comparações entre jovens talentos. Ele destacou que seu processo de adaptação na Espanha ainda está no começo, mas reconheceu o nível apresentado pelo atacante do Barcelona.

Rivalidade com Lamine e adaptação ao futebol europeu

No momento em que foi projetado um possível duelo de próxima década entre ele e Lamine Yamal, cada um liderando Real Madrid e Barcelona, Mastantuono explicou que encara a comparação com naturalidade, mas prefere evitar paralelos diretos.

— Não gosto de comparações, mas é sempre bom ter rivais do calibre do Lamine, de Barcelona, da Espanha. Isso motiva a gente a ser ainda melhor. Espero que continue assim por muito tempo, até o fim da minha carreira — iniciou o argentino, que seguiu ao falar sobre quem vive melhor fase hoje, o argentino reconheceu a vantagem do atacante do Barcelona.

Yamal em ação em Club Brugge x Barcelona
Yamal em ação em Club Brugge x Barcelona (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

— Hoje, Lamine. Ele está mostrando um nível incrível, mas eu acabei de chegar ao Real Madrid, estou em um processo de adaptação que espero que seja rápido para que eu possa me adaptar rapidamente à Europa e ao Real Madrid. Espero que seja uma longa história para contar, com muitos jogos como o último que jogamos, que foi incrível — completou Franco.

Mastantuono no Real Madrid

Franco Mastantuono chegou ao Real Madrid em julho de 2025, por 45 milhões de euros, após ser um dos maiores destaques do River Plate com 17 anos. Mesmo jovem, em uma das maiores equipes do mundo, o meia argentino vem recebendo oportunidades com Xabi Alonso. O jogador atuou em nove de dez partidas dos Merengues nesta temporada, com um gol e uma assistência.

Franco Mastantuono em apresentação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
Franco Mastantuono em apresentação pelo Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)

