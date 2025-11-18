Real Madrid mantém 'título' fora do campo pelo nono ano seguido

O Real Madrid parece sempre ter motivos para comemorar. Desta vez, fora do campo. O clube da capital espanhola anunciou que seu site oficial foi o mais acessado entre clubes de futebol em todo o mundo. Isso na temporada em 2024/2025, segundo dados da multinacional de tecnologia SimilarWeb. É o nono ano consecutivo do clube no topo da lista, com 8,2 milhões de visitas mensais de média.

Ao todo, foram 79 milhões de usuários únicos na temporada, 16% a mais que no ciclo anterior. O clube também celebra o sucesso em outros parâmetros como visitas únicas e tráfego total.

A lista de visitas nos sites dos clubes segue com o Liverpool em segundo lugar, com 7,4 milhões; o Barcelona em terceiro, com 6,1 milhões; o Manchester United em quarto, com R$ 6 milhões; e o Arsenal fecha o top-5 com 5,3 milhões de acesso.

Em campo

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 31 pontos. Na Champions League, está em sétimo lugar na fase de liga: foram três vitórias e uma derrota até aqui. Na Copa do Rei, ainda não estreou.

Time dos sonhos de Kross

O ex-meio-campista Toni Kroos montou seu time ideal de todos os tempos do futebol. Dentre os nomes, o alemão colocou a lenda do Bayern de Munique Manuel Neuer no gol; Phillip Lahm, Sergio Ramos, Maldini e Marcelo na defesa; Modric, Zidane e Messi no meio-campo; e os três Ronaldos (Gaúcho, Fenômeno e Cristiano) no comando do ataque.

Com isso, Kroos colocou três brasileiros na escalação, além do técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira. Ambos trabalharam juntos no Real, onde conquistaram três Champions Leagues, três Mundiais de Clubes e duas La Liga.