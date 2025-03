Real Madrid será o primeiro clube a atingir 500 jogos na Champions League

Atlético de Madrid e Real Madrid disputam o clássico nesta terça-feira (4), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, e os Merengues farão história na competição. O clube da capital espanhola será o primeiro clube europeu a atingir a marca de 500 partidas disputadas no torneio.

O jogo de maior destaque no chaveamento após o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões 2024/25 foi, sem dúvidas, o dérbi madrilenho. Apesar do último encontro entre as equipes na competição ter sido na semifinal em 2016/17 - onde o Real sagrou-se campeão após eliminar o rival da cidade por 4 a 2 - ambos estiveram bastante equiparados nos clássicos recentes.

Fora da Champions, o Atlético e os Blancos disputaram vagas em copas na última temporada: o Real Madrid venceu o duelo na semifinal da Supercopa da Espanha e os Colchoneros se vingaram nas oitavas de final da Copa do Rei. Os últimos três encontros em La Liga terminaram em 1 a 1.

Outros recordes do Real Madrid na Champions League

Até o momento, o Real soma 301 vitórias, 85 empates e 113 derrotas. Os Merengues, aliás, já colecionam diversos recordes na competição, inclusive a liderança do ranking histórico de gols marcados, com 1.101.

Além de ser o atual campeão da Champions League, a equipe de Carlo Ancelotti é o clube que possui a maior quantidade de títulos do torneio continental, com 15. Fora isso, nenhum outro tem mais vitórias, triunfos em eliminatórias, aparições em finais (18) e participações (44).

