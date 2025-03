No último domingo (2), o Barcelona venceu a Real Sociedad por 4 a 0, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela 26ª rodada da La Liga. Entre polêmicas de arbitragem e discussões, outro momento chamou a atenção: a comemoração em Libras de Ronald Araújo. Veja o vídeo abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Tal celebração é uma das marcas registradas do atacante Pedro, do Flamengo. O significado por trás dela é: 'Jesus é o caminho, a verdade e a vida'. Após Ronald Araújo fazer a comemoração, o jogador do Brasileirão fez um post em suas redes sociais incentivando o uruguaio a continuar com os gestos após os gols; veja

continua após a publicidade

Publicação do Pedro

Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira (5), pelo jogo de ida das oitavas da Champions League. O confronto será contra o Benfica, às 14h45 (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. O zagueiro deve formar a dupla de zaga titular com o espanhol Cubarsí.

Jogadores do Barcelona comemorando um gol (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas