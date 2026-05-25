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O Real Madrid precisa de alguém capaz de restabelecer hierarquia, devolver ordem ao vestiário e reconstruir um time que perdeu mecanismo, voz e identidade. E, por mais paradoxal que pareça em pleno 2026, José Mourinho talvez seja o único nome capaz de entregar exatamente isso. Não por nostalgia, mas porque o caos atual do Real não é tático. É comportamental. É estrutural. E o clube, hoje, joga contra si mesmo antes de enfrentar qualquer adversário.

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A temporada foi um desfile de sintomas. Discussões públicas, grupo rachado, tapa em vestiário, desconfiança mútua, jogador fazendo temporada pessoal enquanto o elenco desabava ao redor… O Real viveu uma transição de lideranças que nunca se consolidou. Saiu a geração Ramos–Modric–Kroos e entrou uma geração brilhante, mas ainda imatura: Vini, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Rodrygo, Mbappé. Não houve substituição de autoridade; houve substituição apenas de talento. E, sem liderança, qualquer sistema tático implode. Não por acaso, pela primeira vez, uma seleção da Espanha não terá nenhum jogador do Real Madrid em uma Copa do Mundo.

Mourinho é um controlador de egos

É nesse contexto que Mourinho faz sentido. Antes de qualquer papel tático, ele entrega a função que mais falta ao clube hoje: controle emocional do vestiário. Ele sabe construir hierarquias, enquadrar vaidades, blindar jogadores e, principalmente, estabelecer regras claras, algo que Arbeloa e Xabi Alonso não conseguiram. O Real precisa de choque de realidade, não de promessas. Precisa de alguém que entre e diga: "Aqui quem manda sou eu". E Mourinho, para o bem e para o mal, é exatamente isso.

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Mas essa reconstrução também passa por campo. Mourinho chega com a missão de reorganizar um Real Madrid que, taticamente, perdeu o próprio eixo. Sem encaixe coletivo, com Mbappé deslocado de posição e Vini desconfortável, o time virou colcha de retalhos. O português, ao contrário, trabalha a partir de estrutura rígida e clareza de função. Isso significa uma defesa mais coordenada, laterais disciplinados e atacantes obrigados a participar sem bola. E é aí que mora o primeiro grande desafio: Mbappé e Vini irão aceitar?

Taticamente, o Real de Mourinho tende a começar pela defesa. Rüdiger e Militão (quando saudável) formam o coração emocional do time, algo que faz falta hoje. Trent Alexander-Arnold oferece versatilidade pela direita, capaz de jogar por dentro ou dar amplitude quando o jogo pede. O lado esquerdo deve ser Mendy, justamente pela capacidade de proteger Vinícius quando ele não recompõe. O meio, por sua vez, deve girar ao redor da dupla Tchouaméni–Valverde, que faz exatamente o perfil de intensidade e trabalho sem bola que Mourinho valoriza. Bellingham, claro, vira o "10" de presença física e choque, a versão espanhola do Lampard que Mourinho sempre tentou replicar.

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O Special One ainda tem o molho

O ataque é o grande dilema. Mourinho vai pedir que os pontas baixem. Isso é não negociável e é aqui que a proposta pode travar. O técnico português já deu sinais públicos de incômodo com o estilo e o comportamento de Vini, citando celebrações, ambiente e vaidade. Se o Real contratar Mourinho, a primeira briga já está contratada, e talvez seja isso mesmo que Florentino quer: enquadrar o elenco com quem não tem medo de expor incômodos. Mas, em paralelo, é uma bomba-relógio: ninguém sabe se o vestiário aguenta mais rupturas.

Vini Jr em ação no jogo do Real Madrid contra o Bayern de Munique na Champions League (Foto: Alexandra Beier/AFP)

O ponto positivo é que Mourinho tem mostrado evolução tática no Benfica. Seu time encaixa pressão, varia bloco e ataca com organização, longe do estereótipo ultrapassado que alguns insistem em manter. O Benfica invicto, vice-líder e com uma das melhores defesas da Europa mostra que Mourinho ainda sabe montar uma equipe funcional e altamente competitiva.

Poderá Mourinho salvar o Real Madrid? Justamente porque o Real precisa ser arrumado de dentro para fora. Não é sobre laços, não é sobre agradar estrelas, não é sobre futebol bonito. É sobre reencontrar guia, autoridade e direção. Mourinho traz tudo isso. A dúvida é se o clube, instável e emocionalmente frágil, terá paciência para conviver com ele quando o primeiro incêndio surgir. Porque irá surgir. Se o vestiário aceitar o choque, o Real volta a ser Madrid.