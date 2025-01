Real Madrid quer tirar estrelas de Liverpool e Bayern de Munique

Em uma janela de transferências agitada, o Real Madrid busca reforçar o elenco com grandes nomes do futebol internacional. Segundo informações do jornal "Marca", o clube espanhol está em negociações avançadas para contratar Alphonso Davies, do Bayern de Munique, e Trent Alexander-Arnold, do Liverpool. Ambos os jogadores estão em fim de contrato, com prazo até junho de 2025.

As conversas, cujo objetivo é fortalecer a defesa do clube espanhol, pelos jogadores ocorrem em um momento em que o mercado de transferências do futebol europeu se mostra particularmente ativo. Davies parece estar próximo de aceitar a oferta do Real Madrid, enquanto a situação de Alexander-Arnold continua em aberto.

Entenda interesse de Real Madrid por Alexander-Arnold e Davies

O interesse do Real Madrid em Davies tem levado a uma série de negociações com o Bayern de Munique, que busca uma rápida decisão do jogador canadense sobre a renovação de seu contrato. Paralelamente, o clube espanhol mantém conversas discretas na tentativa de convencer o atacante a se juntar ao seu projeto. A negociação, que começou na última janela, parece estar se encaminhando para um desfecho positivo para os Merengues.

Em relação a Alexander-Arnold, o Real Madrid vê sua contratação como uma prioridade para a lateral, mas enfrenta a resistência do Liverpool, que valoriza altamente o jogador inglês. A esperança em Madri é que, com a aprovação do jogador, uma oferta satisfatória possa ser alcançada.

Sob a orientação do técnico Carlo Ancelotti, o Real Madrid busca construir uma defesa sólida e versátil, capaz de competir nos mais altos níveis do futebol europeu. A estratégia do clube nas negociações com Davies e Alexander-Arnold reflete essa visão, com o atacante do Bayern de Munique aparentemente mais próximo de um acordo.

