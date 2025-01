Com vasta experiência na Áustria, Lucas Galvão, zagueiro do futebol europeu e um dos pilares do Austria Wien na temporada, foi sondado por clubes brasileiros durante as últimas semanas. Com contrato perto do fim, o brasileiro está livre para assinar vínculo com qualquer equipe.

continua após a publicidade

➡️Ex-Real Madrid pode estar de saída do PSG antes do fim de contrato; entenda

Revelado nas categorias de base da Ponte Preta, o jogador de 33 anos tem contrato válido até o fim desta temporada. No entanto, deseja seguir atuando no futebol europeu.

O defensor entrou na mira de dois times da Série A e um da Série B, que não tiveram as identidades reveladas, mas as negociações não avançaram. O zagueiro deixou o futebol brasileiro em 2013, quando se transferiu ao futebol da Áustria.

continua após a publicidade

Em intertemporada com o time austríaco, na Turquia, Lucas Galvão também está em processo de renovação contratual com a equipe. Na Admiral Bundesliga, o time é o atual vice-líder e possui a melhor defesa do campeonato, com o zagueiro sendo titular em 12 de 16 jogos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Com 83 jogos disputados e prestes a completar três anos defendendo o Austria Wien, Lucas Galvão soma nove temporadas na Áustria, sendo o segundo brasileiro com mais jogos na história da Liga Austríaca, com 134, atrás apenas do zagueiro André Ramalho, atualmente no Corinthians, que possui 153.

No Brasil, o zagueiro do futebol europeu ainda jogou pelo XV de Piracicaba e Caxias antes de partir para o futebol europeu, em meados de 2013.

Na Áustria, Lucas Galvão já defendeu equipes como o Austria Lustenau, SCR Altach e o Rapid Wien, além do Austria Wien. O zagueiro também jogou pelo FC Ingolstadt 04 (ALE), Al Wasl (EAU) e Atromitos (GRE).