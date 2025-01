A trajetória de Marco Asensio no Paris Saint-Germain está se aproximando de um ponto crítico. Um indicativo desta mudança foi observado durante a partida contra o Espaly, nesta quarta-feira (15), pela 2ª rodada da Copa da França, na qual o atacante não participou nem do aquecimento. Segundo o jornal "As", este evento é o mais recente em uma série de indícios que apontam para a decisão do técnico Luis Enrique de não incluir o jogador em seus planos para o PSG.

Desde sua chegada ao Paris Saint-Germain, proveniente do Real Madrid como agente livre, Marco Asensio teve momentos de destaque. No entanto, a relevância do atacante no esquema do time parisiense tem diminuído, acumulando apenas 18 minutos em campo nos últimos dez jogos oficiais.

A última participação do espanhol aconteceu em 6 de dezembro, em um empate sem gols contra o Auxerre. Desde essa data, Asensio não foi mais escalado, ficando de fora da convocação pela Copa da França, em confronto entre o Paris Saint-Germain e Lens, e frequentemente relegado ao banco de reservas.

A complexidade da situação contratual de Asensio no Paris Saint-Germain, que tem um salário anual de 10,8 milhões de euros, dificulta uma transferência direta devido às suas altas exigências salariais. Isso torna um empréstimo temporário, até o final da temporada, uma alternativa mais viável, o que segue o modelo do empréstimo de Kolo Muani para a Juventus, que não incluiu uma cláusula de compra.

A contratação de novos talentos pelo Paris Saint-Germain, como a recente provável aquisição de Kvaratskhelia , e a preferência de Luis Enrique por outras opções ofensivas, colocam Asensio em uma situação ainda mais desafiadora. Com o fechamento do mercado de transferências em 31 de janeiro, o futuro do atacante parece estar distante de Paris.

