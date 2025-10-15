Astro do Real Madrid sobre tempo com Ancelotti: ‘Era difícil’

Arda Güler, uma das grandes promessas do futebol mundial, floresceu sob o comando de Xabi Alonso e se tornou um dos principais nomes do Real Madrid. O meia turco concedeu entrevista ao jornal francês "L'Équipe", na qual comentou sua rápida ascensão e o período sob as ordens de Carlo Ancelotti, quando tinha poucas oportunidades em campo para exibir seu talento.

Na conversa, Arda Güler falou sobre a convivência com Ancelotti e destacou o impacto positivo do treinador em sua evolução pessoal e profissional, mesmo com minutos escassos. Segundo o jogador, o técnico italiano e seu filho, Davide, foram fundamentais para fortalecer sua mentalidade e ambição.

– Carlo é um dos melhores treinadores da história. Não se pode esquecer que ele disse à imprensa que eu seria um dos melhores meio-campistas do mundo. Davide sempre tentou me ajudar. Sou grato. Quando eu não jogava, era difícil, mas isso alimentou minha ambição. Eu esperava o meu momento – disse o jogador.

O jovem também revelou que conquistar a Champions League é uma de suas grandes metas no Real Madrid. Embora já tenha o título da temporada 2023/24 no currículo, Arda Güler diz não sentir que o troféu lhe pertence.

– Não sinto que o título de 23/24 era meu. Eu não joguei muito na campanha. Então eu nunca ganhei. Não foi minha. Temos que ir buscar uma nova. Esse é um dos meus principais objetivos. Quero que as crianças do meu país possam dizer: 'Arda conseguiu, eu também consigo' – afirmou Arda Güler.

Arda Güler já sabia de seu papel antes mesmo da chegada no Real Madrid

O camisa 15 mostrou maturidade ao reconhecer seu papel dentro do elenco merengue. Mesmo contratado com status de joia, ele sabia que chegava para integrar a era pós-Modrić e Kroos, e que o processo de adaptação seria inevitável.

– Eu sabia que estava no maior clube do mundo. Mas desde o primeiro treino, soube que tinha as qualidades para jogar. Nunca duvidei que teria sucesso aqui. Disseram-me que o primeiro ano seria difícil, que não poderia ser de outra forma para um garoto que só conhecia a Turquia. Disseram também que eu estava vindo para a era pós-Modrić e Kroos. Tudo estava claro e assim é melhor – comentou o jogador.

Arda Güler comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Pachuca, pelo Mundial de Clubes (Foto: Federico Parra/AFP)

Vivendo grande fase, Arda se tornou parte fundamental do sistema ofensivo do Real Madrid ao lado de Mbappé. A dupla tem demonstrado excelente entrosamento, comparado até à parceria entre Cristiano Ronaldo e Özil, algo que o turco recebeu com orgulho.

– A comparação é bonita, me lisonjeia. Eles conquistaram feitos enormes. Mas grandes triunfos são sempre conquistados pela equipe, não apenas por dois jogadores. As qualidades deles e as minhas são complementares. Nos entendemos muito bem, tudo flui. Às vezes, conversamos um pouco antes do jogo: 'Hoje poderíamos fazer isso ou aquilo', dizemos um ao outro. Outras vezes, um olhar é suficiente – disse Arda Güler.

