O futebol saudita continua sendo um dos principais destinos de jogadores, principalmente brasileiros. Um exemplo é Gabriel Vareta, ex-zagueiro do Palmeiras que optou por reforçar um novo clube na liga dos Emirados Árabes: o Al Wasl, que tem Luís Castro, ex-Botafogo, no comando.

Embora negociado na janela do meio do ano, há um mês Vareta fez sua estreia oficial pelo novo clube. Antes, ele já havia sido emprestado ao Al-Fayha nesta temporada. Formado nas categorias de base do Palmeiras, onde atuou por mais de uma década, o defensor vem se adaptando ao novo país e ao estilo de jogo da equipe comandada por Luís Castro, celebrando o início de trajetória no futebol árabe.

— Está sendo um período muito especial para mim. Desde a estreia, venho me sentindo cada vez mais à vontade dentro e fora de campo. O Al-Wasl me recebeu muito bem, e isso tem facilitado bastante a adaptação ao clube, aos companheiros e ao estilo de jogo da equipe. É um desafio diferente, em um país novo, mas estou muito feliz com essa oportunidade e motivado para continuar evoluindo e ajudando o time a alcançar seus objetivos na temporada. Tenho certeza de que ainda vou evoluir muito aqui e quero retribuir toda a confiança que o clube depositou em mim.

Foto: Divulgação / Al-Wasl

Gabriel Vareta, cria da Academia

Aos 20 anos de idade, Gabriel Vareta junta-se à lista de Crias da Academia vendidas pelo Alviverde em 2025, junto a nomes como Vitor Reis, Thalys e outros. Ele assinou contrato com o Al-Wasl por três anos, com o Palmeiras mantendo um percentual dos direitos econômicos do atleta para uma possível venda futura, garantindo participação em eventuais lucros adicionais

