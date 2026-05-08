Ex-Flamengo, Guilherme Bala integra seleção da Champions League da Ásia

O brasileiro Guilherme Bala, revelado nas categorias de base do Flamengo, foi eleito para integrar a seleção ideal da AFC Champions League Elite, a principal competição de clubes do continente asiático. Jogador do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, o atacante foi apontado pela plataforma de estatísticas "365 Scores" como um dos grandes nomes do torneio, figurando no lado direito do meio-campo da equipe de destaque com uma nota de avaliação de 7,9.

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Desempenho individual e liderança em estatísticas

A presença de Guilherme Bala na seleção do campeonato é justificada pelos seus números expressivos ao longo da temporada e pelo impacto direto no setor ofensivo de sua equipe. Em partida de destaque contra o Machida Zelvia, por exemplo, Guilherme Bala contabilizou três finalizações, sendo duas na direção da meta, além de contribuir com dois passes decisivos e criar uma grande chance de gol.

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O atleta também registrou oito passes importantes no último terço do campo, obteve 83% de precisão nos toques e somou duas interceptações e cinco recuperações de bola na fase defensiva.

Guilherme Bala em ação pelo Shabab Al Ahli (Foto: Divulgação/Shabab Al Ahli)

No recorte geral da atual temporada, o ex-jogador do Flamengo entrou em campo em 39 oportunidades e participou diretamente de 19 gols do Shabab Al-Ahli, divididos entre dez bolas na rede e nove assistências fornecidas aos companheiros. Bala lidera as principais estatísticas ofensivas do clube na competição continental, ocupando a primeira colocação isolada em assistências, participações diretas em gols, finalizações, grandes chances criadas, passes decisivos e dribles certos.

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No cenário doméstico, o Shabab Al-Ahli ainda se prepara para disputar as duas últimas rodadas da UAE Pro League. A equipe de Guilherme Bala ocupa atualmente a segunda colocação na tabela de classificação do campeonato nacional, uma campanha de regularidade que já foi suficiente para garantir a classificação matemática do clube para a próxima edição da AFC Champions League Elite.

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