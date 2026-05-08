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Gigantes europeus buscam contratação de destaque de La Liga

Defensor austríaco tem sido um dos grandes destaques do Elche

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/05/2026
18:12
Atualizado há 2 minutos
David Affengruber, do Elche, time de La Liga (Foto: Reprodução/X @elchecf)
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A grande temporada do zagueiro austríaco David Affengruber com a camisa do Elche, em La Liga, tem chamado a atenção de grandes clubes do futebol europeu. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Florian Plettenberg, da emissora "Sky Sport Alemanha", o defensor de 25 anos está sendo monitorado de perto por potências da Itália, da Espanha e da Inglaterra.

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A lista de equipes interessadas na contratação do atleta inclui nomes de peso como Juventus, Milan, Manchester United, Atlético de Madrid e Sevilla, além de clubes que disputam a Bundesliga.

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Temporada de Affengruber no Elche

Peça fundamental na campanha de acesso do Elche na temporada passada, Affengruber conseguiu manter e até elevar o seu nível de atuação na elite do futebol espanhol. O zagueiro acumula 35 partidas disputadas na atual temporada, divididas entre La Liga e a Copa do Rey, registrando um gol marcado e duas assistências. A sua regularidade no sistema defensivo o levou a desfalcar a equipe em apenas dois jogos no campeonato, ambos por suspensão.

O forte desempenho no cenário de clubes também resultou em reconhecimento internacional. O defensor fez a sua estreia pela seleção da Áustria recentemente, participando da última convocação para o amistoso diante de Gana, consolidando o seu espaço no elenco nacional justamente no período que antecede a disputa da Copa do Mundo de 2026.

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Ciente do amplo interesse de clubes do primeiro escalão europeu, o jogador e o seu staff já planejam uma transferência para a próxima janela de verão. O Elche, por sua vez, acompanha a movimentação do mercado com grande otimismo em relação a um retorno financeiro expressivo.

O clube espanhol adquiriu o austríaco sem custos de transferência na janela de 2024, após o encerramento do vínculo do atleta com o Sturm Graz.

David Affengruber, do Elche, time de La Liga (Foto: Reprodução/X @elchecf)
David Affengruber, do Elche, time de La Liga (Foto: Reprodução/X @elchecf)

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