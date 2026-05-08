Bayern de Munique abre negociação por astro da Premier League

O Bayern de Munique iniciou conversas oficiais com o Newcastle para contratar o ponta Anthony Gordon na próxima janela de transferências do verão europeu. De acordo com informações divulgadas pela emissora britânica "Sky Sports", a diretoria do clube inglês está disposta a ouvir propostas pelo jogador da seleção inglesa, compreendendo que o atleta pode ter o desejo de explorar novas opções em sua carreira.

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O clube alemão já vinha monitorando o desempenho do atacante de 25 anos desde o início do ano. O bom relacionamento institucional construído entre o Newcastle e o Bayern de Munique é visto como um fator que pode facilitar o andamento das negociações ao longo das próximas semanas.

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Concorrência no mercado e destaque na temporada

Contratado junto ao Everton em janeiro de 2023 por cerca de 45 milhões de libras, Anthony Gordon possui mais quatro anos de contrato vigentes no Newcastle. O atacante consolidou-se como a principal referência ofensiva da equipe na atual temporada, com 18 gols marcados e o posto de artilheiro isolado do elenco.

O desempenho de alto nível atraiu os olhares de diversos gigantes do continente. Além da investida do Bayern de Munique, o Arsenal também é apontado como um dos admiradores do futebol do ponta inglês.

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No cenário internacional, os representantes de Gordon foram fotografados recentemente na cidade de Barcelona, embora ainda não haja a confirmação de um contato direto entre os agentes e o clube catalão. No passado, em 2024, o Liverpool também chegou a tentar a contratação do atleta, mas sem sucesso.

Anthony Gordon comemorando gol do Newcastle na Champions League (Foto: Giorgi Arjevanidze/AFP)

Posicionamento do Newcastle

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (8), antes do confronto contra o Nottingham Forest, o técnico do Newcastle, Eddie Howe, evitou se aprofundar nas especulações envolvendo a possível saída do seu principal artilheiro. O comandante inglês afirmou que não está diretamente envolvido nas tratativas de mercado e destacou que o seu foco está inteiramente voltado para os três jogos decisivos que restam no calendário da equipe.

— É difícil para mim comentar sobre jogadores individuais e prazos. Essa não é minha especialidade. Tudo o que quero é terminar esta temporada com este elenco de forma positiva. Não faz sentido pensar muito no futuro. A janela de transferências de verão é difícil de prever em qualquer nível — declarou o treinador.

Apesar de se esquivar sobre o destino do jogador, Howe fez questão de reforçar o nível de exigência interna, assegurando que o atacante segue nos planos para a reta final do torneio.

— Uma coisa que eu não vou fazer é escalar nenhum jogador se eu não sentir que ele está 100% comprometido com o clube e com o seu futuro. Farei o que for certo para a equipe e o melhor para o clube de futebol — concluiu.

Yamal e Anthony Gordon no duelo entre Barcelona e Newcastle (Foto: Lluis Gene/AFP)

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