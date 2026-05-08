Liverpool e Chelsea se enfrentam neste sábado (9), às 8h30 (de Brasília), em Anfield, em Liverpool (ING), pelo grande clássico da 36ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ Premium (streaming). ▶️Clique para assistir no Disney+

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Ficha do jogo LIV CHE 36ª rodada Premier League Data e Hora sábado, 9 de maio de 2026, às 8h30 (de Brasília) Local Anfield, em Liverpool (ING) Árbitro Craig Pawson (ING) Assistentes Lee Betts (ING) e Matt Wilkes (ING) Var Tony Harrington (ING) Onde assistir

O Liverpool, atual campeão inglês, faz uma temporada mais irregular, mas chega para o clássico dependendo apenas de si para se garantir na próxima Liga dos Campeões. Ocupando a 4ª colocação com 58 pontos, a equipe comandada por Arne Slot busca se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Manchester United na última rodada, apostando na sua força dentro de Anfield (onde venceu 10 de 17 jogos na liga). O treinador não contará com o goleiro brasileiro Alisson e vive a expectativa de ter Salah de volta à equipe.

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O Chelsea, por sua vez, vive um verdadeiro pesadelo no Campeonato Inglês. Os Blues chegam para o duelo sem um treinador efetivo (sendo comandados interinamente por Calum McFarlane) e amargando uma sequência desastrosa de seis derrotas consecutivas, que sepultou as chances de ir à Champions League. Na 9.ª posição, com 48 pontos, o time de Londres joga suas últimas fichas para tentar uma vaga na Liga Europa ou Conference League, enquanto deposita suas maiores esperanças de título na final da Copa da Inglaterra.

Tudo sobre o jogo entre Liverpool x Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 🆚 Chelsea

36ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, às 8h30 (de Brasília).

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING).

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium.

🕴️ Arbitragem: Craig Pawson (ING).

🚩 Assistentes: Lee Betts (ING) e Matt Wilkes (ING).

📺 VAR: Tony Harrington (ING).

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Freddie Woodman; Curtis Jones, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Andrew Robertson; Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz e Jeremie Frimpong; Cody Gakpo.

🔵🔵 Chelsea (Técnico interino: Calum McFarlane)

Filip Jörgensen; Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah e Marc Cucurella; Roméo Lavia e Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández e Liam Delap (Pedro Neto); João Pedro.

Liverpool x Chelsea - Premier League (Arte: Lance!)

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