Rodinei x David Luiz: veja as escalações de Olympiacos x Pafos

Nesta quarta-feira (17), o Pafos recebe o Olympiacos às 13h45 (de Brasília), no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida marca o encontro dos brasileiros David Luiz e Rodinei, campeões da Copa do Brasil e Libertadores pelo Flamengo em 2022.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Olympiacos vem embalado para a estreia na Champions League. A equipe do técnico Jose Luís Mendilibar ainda não perdeu nesta temporada. São três vitórias em três jogos, marcou nove gols e não levou nenhum.

continua após a publicidade

O duelo entre Rodinei e David Luiz marca a estreia do Pafos na Champions League. A equipe do Chipre surpreendeu ao terminar invicta a fase qualificatória da competição.

Rodinei e David Luiz, ex-jogadores do Flamengo, se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela Champions League (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

⚽ ESCALAÇÕES

Olympiacos (Técnico: Juan Carlos Carcedo)

Paschalakis; Rodinei, Retsos (C), Pirola, Ortega; Dani García, Hezze, Podence, Chiquinho, Strefezza; El Kaabi

Pafos (Técnico: José Luis Mendilibar)

Michael; luckassen, David Luiz, Goldar; Correia, Pêpê, Šunjić, Dragomir, Bruno; Jajá, Dimata.

Amizade entre Rodinei e David Luiz

Em entrevista para o Lance!, David Luiz falou sobre sua relação com Rodinei, que atualmente defende o Olympiacos

— O Rodi é um grande amigo. Desde 2022, a gente trabalha junto nos bastidores e eu tento ajudá-lo da melhor maneira possível. É um cara que eu fiquei extremamente feliz de ver realizando o sonho que ele sempre teve de estar na Europa, se tornou campeão europeu. A gente se fala quase todos os dias. E a vida tem disso, o futebol tem disso também: nos dá oportunidades maravilhosas e o desenho lindo de estar na Liga dos Campeões enfrentando um dos meus melhores amigos do futebol. Sei que, na hora do jogo, cada um vai lutar pelo seu time, vai tentar fazer da melhor maneira para ganhar. Mas estou feliz, feliz porque aquilo que o Rodi está vivendo hoje, ele mereceu — revelou o zagueiro.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.