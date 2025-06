Das grandes histórias do título do PSG na Champions League, a trajetória de Luis Enrique foi uma das mais comentadas pelo mundo da bola. Nesse sentido, a conquista transcendeu a rivalidade e fez com que o Real Madrid parabenizasse o treinador pelo troféu continental.

Em gesto com tom de sensibilidade, o clube espanhol publicou uma mensagem, por meio da rede social "X", para congratular o feito inédito do rival parisiense. No tweet, o Real quis felicitar não só a entidade campeã e os seus torcedores, mas também Luis Enrique, com uma sentida recordação da sua filha Xana, falecida em 2019. O técnico deixou o comando da seleção espanhola na época, alegando problemas pessoais, no fim de junho. O motivo foi, justamente, para cuidar da progênita.

Confira o recado do Real Madrid sobre o título do PSG abaixo ⬇️

— Parabéns ao @PSG_inside e seus fãs pela merecida Liga dos Campeões 2024-2025. E nossos parabéns mais especiais ao nosso querido Luis Enrique, com uma lembrança sentida e afetuosa para sua filha Xana — em tradução livre.

Xana nasceu em novembro de 2009. Aos cinco anos, já comemorava ao lado do pai conquistas históricas, como a conquista da Champions na temporada 2014/15. Naquele dia, em Berlim, os dois giravam uma enorme bandeira azul-grená sob os refletores, rindo, saltando, celebrando.

A imagem foi relembrada na final desta edição. Nas arquibancadas da Allianz Arena, os torcedores do PSG também ergueram uma bandeira com uma imagem representando os familiares. Além disso, o treinador usou uma camisa em homenagem à filha na decisão.

