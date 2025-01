Rodrygo comemora aniversário com atuação decisiva pelo Real Madrid

Rodrygo, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, celebrou o aniversário de 24 anos em grande estilo nesta quinta-feira (9). Com gol do atacante, o time merengue venceu o Mallorca por 3 a 0 e garantiu vaga na decisão da Supercopa da Espanha, diante do Barcelona, no próximo domingo (12).

Além do tento que fechou o placar aos 50 minutos da segunda etapa em Jidá, Rodrygo foi destaque na criação de perigo à defesa adversária. O brasileiro teve 73 ações com a bola e sete finalizações ao todo: três no gol, três bloqueadas e uma na trave. Confira estatísticas do atacante na partida:

⏰ 90 minutos

⚽ 1 gol

🎯 3/7 finalizações no gol

🎁 2 passes decisivos

🧠 89% de acerto de passes

🥷 2 interceptações

Rodrygo em ação pelo Real Madrid (Foto: Fadel Senna/AFP)

Mallorca 0x3 Real Madrid: como foi o jogo?

O Real Madrid enfrentou muita resistência da defesa do Mallorca, a sexta menos vazada em La Liga. Vini Jr., principal arma ofensiva merengue, foi acionado pelo lado esquerdo do campo, mas além da marcação sufocante, ainda teve que lidar com as provocações de Pablo Maffeo, lateral-direito adversário, que tem um histórico de confusões com o astro brasileiro. Nos primeiros minutos do confronto, o espanhol chegou a simular uma agressão sem bola de Vinícius em seu peito.

Assim como o camisa sete, Mbappé e Rodrygo também foram alternativas ofensivas do Real Madrid, porém, a equipe de Carlo Ancelotti pecava no último terço de campo, apesar da forte presença no campo de defesa adversário.

A segunda etapa, entretanto, começou com um susto: Tchouaméni, zagueiro do Real Madrid, sofreu um choque de cabeça e gerou preocupação no gramado. Sem condições de seguir em campo, o atleta foi substituído pelo jovem Raúl Asencio. Após a troca, o time merengue manteve a pressão pelo resultado, e aos poucos, fez com que a defesa do Mallorca cedesse.

Aos 18' do segundo tempo, uma jogada confusa resultou no primeiro gol da partida: depois de jogada de Vini Jr, Rodrygo acertou um cabeceio na trave e Mbappé, na sobra, teve chute espalmado por Greif, mas no rebote, Bellingham acertou uma rara tentativa ao gol e abriu o placar. Este foi o sétimo gol do britânico nos últimos nove jogos disputados.

Já nos minutos finais, um gol contra do zagueiro Vajlent e um de Rodrygo, um dos destaques no ataque do time merengue, fecharam o placar em Jidá. Com o resultado, o Real Madrid elimina o atual sexto colocado no Campeonato Espanhol e enfrentará o Barcelona na decisão da Supercopa da Espanha.

