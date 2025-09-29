Barcelona: adversário expõe conversa com o árbitro: ‘Aceitou o erro’
Barça venceu a Real Sociedad por 2 a 1 por La Liga
O Barcelona derrotou a Real Sociedad por 2 a 1 pela sétima rodada de La Liga, neste domingo (28), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc (ESP). A equipe basca ficou na bronca com a arbitragem após a marcação de um escanteio que gerou o gol de empate do Barça, marcado por Jules Koundé. Na entrevista pós-jogo, o goleiro Alex Remiro se pronunciou sobre o caso.
O goleiro Álex Remiro afirmou que o árbitro Alejandro José Hernández admitiu o erro, mas ressaltou que a falha da defesa foi mais grave. Além disso, sugeriu que existisse alguma intervenção do árbitro de vídeo para evitar o erro da arbitragem, mesmo que discorde da decisão.
— Eu também reclamei e conversamos com Alejandro, com o árbitro. Ele aceitou o erro, mas é mais um erro que defendemos mal o escanteio. Vai ser marcante porque é a ação anterior ao gol e, como diz o técnico, bem, talvez tivesse vindo depois — iniciou o goleiro, que completou ao falar do VAR.
— O VAR não pode ser usado devido ao protocolo, e acho que também não deveria ser usado, porque senão seria um ultraje. Mas aí está, o escanteio é uma linha tênue. Fomos ruins naquela ação defensiva específica e temos que corrigir isso. Temos que continuar, e é isso — finalizou Remiro.
Como foi Barcelona x Real Sociedad?
Em casa, o Barcelona partiu para cima da Real Sociedad e quase abriu o placar com Marcus Rashford em chute de primeira da entrada da área, mas Álex Remiro fez grande defesa. A Real Sociedad conseguia escapadas pelas pontas e, em uma delas, conseguiu abrir o placar com Álvaro Odriozola, que completou cruzamento de Ander Barrenetxea.
Atrás no placar, o Barça aumentou a pressão e ficou perto do gol quando Igor Zubeldia quase marcou contra, mas Remiro conseguiu evitar com grande defesa. Porém, no oitavo escanteio cobrado na partida, Jules Koundé subiu mais alto que a defesa da Real Sociedad e empatou o duelo perto do final da primeira etapa.
Com o placar empatado nos primeiros minutos da segunda etapa, Hansi Flick colocou Lamine Yamal em campo, que se recuperou de uma lesão na virilha. Com poucos segundos em campo, o craque espanhol pegou a bola na ponta e cruzou para Lewandowski, que cabeceou para o gol e virou a partida para o Barcelona por 2 a 1.
A Real Sociedad buscava surpreender o Barcelona em contra-ataques, mas sem sucesso. Na metade do segundo tempo, Lamine Yamal até chegou a ampliar a vantagem, mas o gol foi anulado por impedimento. Na reta final, a Real Sociedad quase empatou o duelo, mas Takefusa Kubo acertou o travessão, no lance seguinte, em contra-ataque do Barça, foi a vez de Robert Lewandowski chutar a bola no poste. Ao fim, os Culés conseguiram segurar a vantagem de 2 a 1 até o apito final.
