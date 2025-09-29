menu hamburguer
Barcelona: adversário expõe conversa com o árbitro: ‘Aceitou o erro’

Barça venceu a Real Sociedad por 2 a 1 por La Liga

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
21:37
Gol de Jules Koundé gerou polêmica no duelo entre Barcelona e Real Sociedad em La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)
imagem cameraGol de Jules Koundé gerou polêmica no duelo entre Barcelona e Real Sociedad em La Liga (Foto: Josep LAGO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Barcelona derrotou a Real Sociedad por 2 a 1 pela sétima rodada de La Liga, neste domingo (28), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc (ESP). A equipe basca ficou na bronca com a arbitragem após a marcação de um escanteio que gerou o gol de empate do Barça, marcado por Jules Koundé. Na entrevista pós-jogo, o goleiro Alex Remiro se pronunciou sobre o caso.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O goleiro Álex Remiro afirmou que o árbitro Alejandro José Hernández admitiu o erro, mas ressaltou que a falha da defesa foi mais grave. Além disso, sugeriu que existisse alguma intervenção do árbitro de vídeo para evitar o erro da arbitragem, mesmo que discorde da decisão.

— Eu também reclamei e conversamos com Alejandro, com o árbitro. Ele aceitou o erro, mas é mais um erro que defendemos mal o escanteio. Vai ser marcante porque é a ação anterior ao gol e, como diz o técnico, bem, talvez tivesse vindo depois — iniciou o goleiro, que completou ao falar do VAR.

— O VAR não pode ser usado devido ao protocolo, e acho que também não deveria ser usado, porque senão seria um ultraje. Mas aí está, o escanteio é uma linha tênue. Fomos ruins naquela ação defensiva específica e temos que corrigir isso. Temos que continuar, e é isso — finalizou Remiro.

Em La Liga, o Barcelona venceu a Real Sociedad por 2 a 1 (Foto: Josep LAGO / AFP)

Como foi Barcelona x Real Sociedad?

Em casa, o Barcelona partiu para cima da Real Sociedad e quase abriu o placar com Marcus Rashford em chute de primeira da entrada da área, mas Álex Remiro fez grande defesa. A Real Sociedad conseguia escapadas pelas pontas e, em uma delas, conseguiu abrir o placar com Álvaro Odriozola, que completou cruzamento de Ander Barrenetxea.

Atrás no placar, o Barça aumentou a pressão e ficou perto do gol quando Igor Zubeldia quase marcou contra, mas Remiro conseguiu evitar com grande defesa. Porém, no oitavo escanteio cobrado na partida, Jules Koundé subiu mais alto que a defesa da Real Sociedad e empatou o duelo perto do final da primeira etapa.

Barcelona's Polish forward #09 Robert Lewandowski (C) scores his team's second goal during the Spanish league football match between FC Barcelona and Real Sociedad at the Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona on September 28, 2025. (Photo by Josep LAGO / AFP)

Com o placar empatado nos primeiros minutos da segunda etapa, Hansi Flick colocou Lamine Yamal em campo, que se recuperou de uma lesão na virilha. Com poucos segundos em campo, o craque espanhol pegou a bola na ponta e cruzou para Lewandowski, que cabeceou para o gol e virou a partida para o Barcelona por 2 a 1.

A Real Sociedad buscava surpreender o Barcelona em contra-ataques, mas sem sucesso. Na metade do segundo tempo, Lamine Yamal até chegou a ampliar a vantagem, mas o gol foi anulado por impedimento. Na reta final, a Real Sociedad quase empatou o duelo, mas Takefusa Kubo acertou o travessão, no lance seguinte, em contra-ataque do Barça, foi a vez de Robert Lewandowski chutar a bola no poste. Ao fim, os Culés conseguiram segurar a vantagem de 2 a 1 até o apito final.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Lamine Yamal e Robert Lewandowski em ação pelo Barcelona (Foto: Josep LAGO / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

