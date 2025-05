Carrasco do Brasil detona Mbappé, do Real Madrid: ‘Não fez nada’

A primeira temporada de Kylian Mbappé pelo Real Madrid teve um sabor agridoce. O camisa 9 passou da marca de 40 gols, um recorde do clube em jornadas de estreia, mas não conseguiu conduzir o time à conquista de nenhum troféu de expressão.

Compatriota de Mbappé, o francês Emmanuel Petit, carrasco do Brasil na Copa de 1998, detonou o desempenho do atacante. Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", o ex-jogador apontou uma espécie de sumiço do astro em jogos decisivos.

- Eu não esperava que ele marcasse tantos gols, um recorde para um estreante, mas ele também não ganhou nenhum troféu importante, então é uma temporada um pouco estranha. Ele marca muitos gols, especialmente o hat-trick contra o Barcelona, ​​mas não marcou em alguns jogos realmente importantes, como o jogo de ida e volta contra o Arsenal. Não fez absolutamente nada nesses jogos - disparou Emmanuel.

No Mundial de 1998, Petit foi o autor do terceiro gol da França na decisão diante da Seleção, em triunfo por 3 a 0. Zidane, outro craque com passagem marcante pelo Real, anotou os outros dois gols do confronto.

⚽ O desempenho de Kylian Mbappé pelo Real Madrid

Mbappé tem 41 gols até o momento pelo Madrid, e ainda tem mais um compromisso em La Liga, diante da Real Sociedad, para fechar a temporada. O número representa um recorde do clube: nenhum outro atleta fez mais gols em sua temporada de estreia. Antes, a marca pertencia a Iván Zamorano, que balançou as redes 37 vezes em 1992/93.

Apesar do número expressivo, faltou a Mbappé um título de expressão. O francês abriu a jornada de 2024/25 marcando na conquista da Supercopa da Europa sobre a Atalanta, mas parou por aí. Depois, viu sua equipe acumular três vices para o rival Barcelona (Supercopa, La Liga e Copa do Rei), e caiu de forma dura na Champions, diante do Arsenal, nas quartas de final, com direito a goleada por 5 a 1 no agregado.

