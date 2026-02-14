Jorginho, do Flamengo, vira assunto em jogo do Real Madrid: 'Até que enfim'

O Real Madrid está enfrentando a Real Sociedad, na tarde deste sábado (14), em jogo válido pela 24ª rodada de La Liga. Durante a partida, o volante Jorginho, do Flamengo, virou assunto nas redes sociais pelo Brasil e por toda a Europa.

continua após a publicidade

Até aqui, o Real Madrid vence por 3 a 1, e um dos gols foi marcado por Vini Jr, de pênalti. Na cobrança, o astro brasileiro mudou o jeito de bater. Para deslocar o goleiro, o cria do Flamengo deu o famoso 'pulinho' e esperou o arqueiro tomar a decisão para bater no outro canto.

➡️Botafogo x Flamengo: IA crava eliminado no clássico do Cariocão

A cobrança de pênalti de Vinicius Júnior no Real Madrid lembrou o estilo de batida de Jorginho, cobrador oficial do Flamengo. Por isso, o nome do volante ficou muito em alta nas redes sociais brasileiras e europeias. Veja a cobrança e os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Vini Jr, cria do Flamengo, em ação pelo Real Madrid contra a Juventus, pela Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)

Veja comentários sobre Jorginho, do Flamengo, em jogo do Real Madrid

Tudo sobre o duelo

O Real Madrid faz do Santiago Bernabéu seu principal trunfo na disputa por La Liga. Com campanha de 18 vitórias, três empates e duas derrotas, a equipe mantém regularidade e segue firme na briga pelo título. O recorte mais recente aponta três triunfos consecutivos, diante de Valencia, Rayo Vallecano e Villarreal, ampliando para sete jogos a sequência de invencibilidade na competição. Até aqui, o retrospecto vem funcionando. Jorginho, do Flamengo, virou assunto durante o jogo do Real Madrid.

A Real Sociedad chega a Madri em momento de recuperação. Com 31 pontos, a equipe soma oito vitórias, sete empates e oito derrotas, mas vive fase positiva: nas últimas cinco rodadas, foram quatro vitórias e um empate, incluindo resultados expressivos contra Celta e o próprio Barcelona.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Real Madrid ou no Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.