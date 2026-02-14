Europeus enlouquecem com Vini Jr em jogo do Real Madrid: 'Não podem'

Vini Jr foi o grande assunto do primeiro tempo entre Real Madrid e Real Sociedad, na tarde deste sábado (14), em jogo válido pela 24º rodada da La Liga. No Santiago Bernabéu, os donos da casa vão vencendo por 3 a 1, com direito a gol do brasileiro.

O gol de Vini Jr pelo Real Madrid foi de pênalti. Na cobrança, o astro brasileiro mudou o jeito de bater. Para deslocar o goleiro, o cria do Flamengo deu o famoso 'pulinho' e esperou o arqueiro tomar a decisão para bater no outro canto.

Nas redes sociais, o gol marcado pelo brasileiro não foi o grande assunto, mas sim o jeito de jogar. Europeus avaliaram que Vini Jr finalmente voltou a ter grandes atuações pelo Real Madrid. Veja os comentários abaixo:

Vini Jr em ação no jogo do Real Madrid contra o Real Sociedad por La Liga (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Veja comentários sobre Vini Jr em jogo do Real Madrid

Tradução sobre jogo do Real Madrid: Passe de Trent, dribles de Vini Jr., presença de Gonzalo na área, chute potente de Valverde. Agora consigo reconhecer meu clube. Primeiro tempo muito impressionante.

Tradução sobre Vini Jr em jogo do Real Madrid: Primeiro tempo fantástico. Os passes precisos de Trent, a magia de Vini Jr., Valverde excepcionalmente bem, uma equipe muito compacta e bem organizada, pressionando alto e recuperando a bola em zonas de perigo. Um dos melhores primeiros tempos desta temporada.

Tradução sobre o atacante brasileiro: Esse cara é tão bom, ele é o melhor do mundo e eu não dou a mínima para mais nada. Ele é o melhor, obrigado por usar esta camisa Vini JR.

Tradução sobre Vini Jr no Real Madrid: Os defensores não podem relaxar nem por um segundo quando ele vem correndo em sua direção. Mesmo que consigam prever seu próximo movimento, isso nem sempre significa que conseguirão pará-lo. Não é apenas um jogador habilidoso, ele representa uma ameaça real.

