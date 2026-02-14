Vini Jr supera Neymar em La Liga e se aproxima de marca de Mbappé no Real Madrid
Camisa sete marca duas vezes de pênaltis contra a Real Sociedad
- Matéria
- Mais Notícias
Vini Jr brilhou e foi o grande destaque na vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, pela La Liga, neste sábado (14). O brasileiro balançou as redes duas vezes em cobranças de pênaltis, uma vez que Mbappé iniciou o confronto no banco de reservas por conta de um desgaste muscular.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com os gols marcados da marca da cal, Vini Jr se aproximou dos números de Mbappé em cobranças de pênaltis com a camisa do Real Madrid. Embora o brasileiro tenha mais tempo de casa, o atacante francês é considerado o batedor oficial da equipe merengue.
Vini Jr chegou a 10 gols marcados em 13 cobranças de pênaltis com o Real Madrid, o que lhe confere um aproveitamento de 76,9% da marca da cal. Por outro lado, Mbappé balançou as redes 19 vezes em 23 tentativas, o que representa um aproveitamento de 82,6%.
Vini Jr supera desconfiança e eleva seu percentual
Na atual temporada, Vini Jr foi alvo de desconfiança após ter desperdiçado uma cobrança de pênalti na vitória do Real Madrid por 4 a 0 sobre o Valencia, no dia 1º de novembro, pela La Liga. Na época, Xabi Alonso, que já deixou o comando da equipe merengue, foi flagrado com uma feição de insatisfação.
- Foi apenas a raiva do momento. Ele perdeu o pênalti e foi antes do intervalo. Felizmente, o Bellingham fez 3 a 0. Mbappé não é o único batedor de pênaltis. Nós designamos os batedores, e Kylian é o primeiro. Eu gosto quando os pênaltis são marcados; é uma boa oportunidade. Kylian marcou o primeiro, e eu gostaria de ter marcado o segundo. Mas Kylian continua sendo o batedor de pênaltis designado - disse Xabi Alonso após Vini Jr ter desperdiçado sua única cobrança na temporada.
Vini Jr entrou em campo pelo Real Madrid contra a Real Sociedad com 72,7% de aproveitamento em cobranças de pênaltis. No entanto, o camisa sete foi o melhor jogador em campo e elevou seu percentual da marca da cal com a camisa da equipe merengue.
Com os números atuais, Vini Jr possui um percentual em cobranças de pênaltis superior aos de outros companheiros, como Rodrygo (75%), Bellingham (66,6%) e Valverde (0%). Com isso, o camisa sete supera a desconfiança para se consolidar como o segundo cobrador oficial e um jogador seguro da marca da cal.
➡️ Aposte nos jogos da La Liga!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Vini Jr se aproxima de números de Ronaldinho Gaúcho
Com os dois gols marcados pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, Vini Jr chegou a 69 gols marcados em La Liga. Com isso, o camisa sete se aproximou dos números de Ronaldinho Gaúcho, que balançou as redes 70 vezes com a camisa do Barcelona no Campeonato Espanhol.
Vini Jr ultrapassou Neymar, que marcou 68 gols na La Liga enquanto defendia o Barcelona. No entanto, o craque do Real Madrid segue atrás de outros grandes nomes da história do futebol brasileiro, como Ronaldo Fenômeno, Rivaldo e Bebeto, que foram campeões do mundo com a Seleção.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias