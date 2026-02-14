Guardiola reclama do Manchester City após vitória na FA Cup: 'Lento e ruim'
Técnico vê problemas na equipe, mas celebra classificação na Copa da Inglaterra
Pep Guardiola reclamou da postura do Manchester City após a vitória por 2 a 0 sobre o Salford City, pela 4ª rodada da FA Cup. O comandante classificou apenas a passagem para a próxima fase como ponto positivo do confronto.
- Nós não lemos os espaços onde estávamos. O espaço no ataque depende de como eles defendem e não fizemos essa leitura. Perdemos muito tempo tentando acelerar os processos. A única coisa boa foi que avançamos (de fase). Só isso.
Na sequência, Guardiola criticou o calendário, mas não poupou o elenco do Manchester City da responsabilidade de fazer um jogo melhor. O treinador foi duro em suas palavras, onde reforçou as deficiências de sua equipe apesar do resultado positivo.
- Seria bom dizer que estamos exaustos mentalmente, que estamos cansados. Foram duas, três semanas duras por muitas razões, mas esse é o nosso trabalho. O calendário diz que você deve jogar em poucos dias. Mas nós não lemos os espaços onde estávamos e esse é o motivo de tudo ter ficado monótono, lento e ruim.
No sábado (21), o Manchester City de Pep Guardiola volta a campo e recebe o Newcastle, pela Premier League. A equipe tem quatro pontos de desvantagem para o Arsenal e luta pelo título do Campeonato Inglês.
