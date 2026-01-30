Revanche? Veja o sorteio dos playoffs da Champions League

A Uefa realizou, nesta sexta-feira (30), o sorteio que definiu os confrontos dos playoffs da Champions League 2025/26, em Nyon, na Suíça. O destaque ficou com o confronto entre Benfica e Real Madrid, que reeditarão jogo marcante na última rodada da fase de liga, com gol do goleiro Trubin, que classificou os Encarnados. Outro jogo que chama atenção é Monaco e Paris Saint-Germain, que coloca frente a frente duas equipes francesas

O sorteio marca o início do mata-mata da competição e envolve as equipes que terminaram a fase de liga entre a 9ª e a 24ª colocação: Real Madrid, Inter de Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt e Benfica.

Os confrontos serão disputados em ida e volta, com os times de melhor campanha decidindo a vaga em casa. Já as equipes que terminaram a fase de liga entre a 1ª e a 8ª posição avançaram diretamente às oitavas de final: Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City.

Sorteio dos playoffs da Champions League

Olympiacos x Bayer Leverkusen - possível adversário nas oitavas: Arsenal ou Bayern de Munique Borussia Dortmund x Atalanta - possível adversário nas oitavas: Arsenal ou Bayern de Munique Club Brugge x Atlético de Madrid - possível adversário nas oitavas: Liverpool ou Tottenham Galatasaray x Juventus - possível adversário nas oitavas: Liverpool ou Tottenham Qarabag x Newcastle - possível adversário nas oitavas: Barcelona ou Chelsea Monaco x Paris Saint-Germain - possível adversário nas oitavas: Barcelona ou Chelsea Benfica x Real Madrid - possível adversário nas oitavas: Sporting ou Manchester City Bodo/Glimt x Inter de Milão - possível adversário nas oitavas: Sporting ou Manchester City

Como funciona o sorteio da Champions League?

O sorteio dos playoffs segue critérios definidos a partir da classificação final da fase de liga. As equipes são divididas em dois grupos: os cabeças de chave, que ficaram entre o 9º e o 16º lugar, e os não cabeças, do 17º ao 24º.

A Uefa organiza o sorteio em duplas. O 9º e o 10º colocados, por exemplo, serão sorteados para enfrentar o 23º ou o 24º. O mesmo modelo se repete com as demais posições, sempre respeitando a ordem da tabela. Não há qualquer restrição de país, permitindo confrontos entre clubes da mesma liga.

Além disso, o chaveamento das oitavas de final já fica previamente determinado. Os clubes que terminaram a fase de liga nas duas primeiras posições enfrentarão, nas oitavas, vencedores dos confrontos envolvendo os classificados entre o 15º e o 18º lugares, conforme o desenho do torneio.

Datas dos jogos e próximos sorteios

As partidas de ida dos playoffs da Champions League estão marcadas para os dias 17 e 18 de fevereiro. Já os confrontos de volta serão disputados na semana seguinte, em 24 e 25 de fevereiro. Os oito vencedores avançam às oitavas de final.

Após a definição dos classificados, a Uefa realizará um novo sorteio, no dia 27 de fevereiro, para determinar os confrontos das oitavas, quartas de final e semifinais, com todo o caminho até a decisão já estabelecido.

Calendário da Champions League 2025/26

Playoffs: 17/18 e 24/25 de fevereiro

Sorteio das oitavas, quartas e semifinais: 27 de fevereiro

Oitavas de final: 10/11 e 17/18 de março

Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril

Semifinais: 28/29 de abril e 5/6 de maio

Final: 30 de maio

Troféu da Champions League (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

