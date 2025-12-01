Luis Enrique desabafa sobre derrota do PSG para o Monaco: 'É difícil'

O PSG voltou a oscilar no Campeonato Francês e deixou o estádio Luís II sob críticas do próprio treinador. A derrota por 1 a 0, pela 14ª rodada, para o Monaco expôs fragilidades coletivas e uma sucessão de erros que, segundo Luis Enrique, impossibilitaram qualquer outro resultado. O espanhol demonstrou irritação com o desempenho da equipe em entrevista à beIN Sports e mais tarde em sua coletiva, reconhecendo que o PSG esteve aquém do nível esperado.

Em sua primeira manifestação após o apito final, o Luis Enrique avaliou que o PSG acumulou falhas ao longo dos 90 minutos e não conseguiu responder à pressão intensa imposta pelo Monaco. Foi nesse contexto que ele apontou a necessidade de rever o jogo para entender a dimensão dos equívocos cometidos.

— Quando você joga uma partida como essa, com tantos erros, é impossível vencer. Não merecíamos mais. Temos que aceitar o nível que mostramos hoje. Preciso rever a partida para analisá-la, mas quando você comete tantos erros, é difícil — afirmou.

Pela Ligue 1, o Monaco venceu o PSG por 1 a 0 (Foto: Valery HACHE / AFP)

Atuação ruim do PSG

O duelo foi marcado por dificuldades desde o início. O PSG não conseguiu encontrar alternativas para sair da marcação monegasca e acabou superado pelo gol de Minamino aos 70 minutos, suficiente para decretar apenas a segunda derrota dos atuais campeões europeus na Ligue 1. O resultado ainda abriu chance de perda da liderança, dependendo do desempenho do Lens na rodada.

Na coletiva, Luis Enrique ampliou sua análise e admitiu que o PSG viveu a pior atuação da temporada. Ele citou a quantidade de erros individuais e frisou que seria cômodo atribuir o fraco rendimento apenas ao cansaço, embora a equipe venha enfrentando um calendário desgastante.

— Eles jogaram melhor do que nós; foi difícil no início da partida. É difícil manter a consistência quando se cometem erros individuais. Foi a nossa pior partida da temporada. Seria muito fácil dizer que a minha equipe estava cansada. Temos que tentar jogar o nosso melhor todos os dias — disse o treinador.

A atuação também repercutiu na imprensa francesa. O jornal L'Équipe avaliou negativamente a escalação inicial escolhida pelo espanhol e apontou que as substituições não surtiram efeito, ressaltando que a decisão de manter força máxima mesmo com compromisso de Champions League no meio da semana não se mostrou acertada.

Desgaste do elenco

O tropeço em Mônaco também evidencia o desgaste acumulado pelo elenco ao longo da temporada. Sem pré-temporada e diante de uma sequência intensa de jogos, o treinador tem recorrido à rotatividade para reduzir o impacto físico sobre o grupo. Contra o Monaco, o PSG atuou sem Achraf Hakimi, Doué e Nuno Mendes — três titulares absolutos — todos lesionados. A combinação entre desfalques, desgaste e queda de rendimento tem preocupado Luis Enrique, mesmo com o time ainda na liderança da Ligue 1 e na vice-liderança de seu grupo na Champions League.

