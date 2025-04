Sem jogar, Mbappé é vaiado por torcedores do Real Madrid

Cumprindo suspensão, Mbappé foi vaiado por torcedores do Real Madrid presentes no Santiago Bernabéu no jogo contra o Athletic Bilbao, pela La Liga. O atacante foi alvo dos fãs quando foi filmado pelas câmeras e mostrado no telão do estádio, segundo a imprensa espanhola.

O atleta é considerado um dos principais culpados pela eliminação do clube espanhol para o Arsenal na Champions League. Além disso, o público não está satisfeito com os recentes desempenhos do francês pela equipe de Carlo Ancelotti.

Além da suspensão, Mbappé se recupera de uma lesão sofrida no tornozelo direito em Real Madrid x Arsenal. A expectativa é de que o jogador seja poupado diante do Getafe e volta a campo na final da Copa do Rei diante do Barcelona, no dia 26 de abril.

Atualmente, Mbappé é a principal esperança de gols do Real Madrid e o artilheiro da temporada com 33 gols marcados. No entanto, o atleta vive um jejum de cinco partidas sem marcar gols e ainda não balançou as redes em abril.

