Endrick leva puxão de orelha em vitória do Real Madrid: ‘Pouco acerto’

Com pouco mais de 30 minutos em campo, Endrick levou um puxão de orelha por conta de sua atuação na vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao. Os jornais de Madri elogiaram o esforço do brasileiro, mas chamaram a atenção para detalhes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O "As" elogiou a vontade com a qual Endrick entrou em campo e a disposição para ajudar o Real Madrid em um jogo que se desenhava muito complicado. No entanto, o jornal fez questão de afirmar que o atleta não conseguiu ter muito acerto na partida.

continua após a publicidade

- Muito ímpeto, às vezes até demais, mas pouco acerto. Um impedimento milimétrico provocou a anulação do gol de Vini Jr. Por sorte para ele, (a jogada) não teve influência, pois o Real Madrid marcou no fim.

No "Marca", Endrick recebeu uma nota seis, o que significa ter sido melhor avaliado do que Rodrygo e Ceballos. No entanto, os erros do centroavante não passaram despercebidos por um dos principais periódicos da capital espanhola.

continua após a publicidade

- Falhou no controle de bola em um passe de Modric que o deixava cara a cara com o goleiro. Sua posição adiantada provocou a anulação do gol de Vini Jr. Batalhou e ajudou sua equipe a manter a pressão até o final.

Com a vitória, o Real Madrid segue na vice-liderança do Campeonato Espanhol com quatro pontos de desvantagem para o Barcelona. Na quarta-feira (23), a equipe de Carlo Ancelotti visita o Getafe, e Endrick pode receber uma chance como titular.