Real Madrid de Arbeloa pode encontrar a calmaria com liderança em La Liga
Equipe merengue encara o Villarreal, fora de casa
O Real Madrid encara o Villarreal, no sábado (24), no Estádio La Ceramica, em Villarreal (ESP), pela 21ª rodada de La Liga. Em caso de vitória, os Merengues podem assumir a liderança da competição em caso de tropeço do Barcelona contra o Real Oviedo. Além disso, a equipe da capital espanhola pode emplacar a terceira seguida sob o comando de Álvaro Arbeloa e afastar o caos que o clube viveu nas últimas semanas.
Após golear o Mônaco por 6 a 1, pela sétima rodada da fase de liga da Champions League, o Real Madrid volta a focar em La Liga, em que vive sequência de quatro vitórias seguidas, sendo três ainda com Xabi Alonso. O placar expressivo contra a equipe do Principado afastou um pouco da crise instaurada no clube nos últimos meses e que se agravou com a demissão do treinador espanhol.
Duelo fora de casa
Para o confronto, o Real Madrid encara o Villarreal, que ocupa a terceira colocação na tabela de La Liga. Mesmo com desempenho decepcionante na Champions League — eliminado na penúltima colocação, com apenas um ponto —, os Submarinos Amarelos vive grande fase dentro de casa, com apenas uma derrota em 10 jogos, contra o Barcelona, por 2 a 0.
Álvaro Arbeloa contará com a presença de Rodrygo pela primeira vez desde que assumiu o comando dos Merengues. No lugar do brasileiro, o técnico recém-promovido apostou em Franco Mastantuono e em Gonzalo García, com o argentino marcando um dos gols contra o Mônaco.
Com o Rodrygo fora dos três últimos jogos, é provável que Arbeloa repita a escalação inicial contra o Mônaco, com Tchouaméni, Bellingham e Guler no meio-campo, e Vini Jr, Kylian Mbappé e Franco Mastantuono no trio de ataque.
Tranquilidade?
Em caso de vitória sobre o Villarreal e tropeço do Barcelona sobre o Real Oviedo, no domingo (25), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, o Real Madrid pode retornar a liderança de La Liga. A última vez em que os Merengues ocuparam o topo da tabela foi na 13ª rodada e perderam o posto após empatarem três jogos consecutivos contra Rayo Vallecano, Elche e Girona.
Com a goleada na Champions League, a liderança de La Liga pode marcar a tranquilidade que Álvaro Arbeloa precisa para conseguir comandar o Real Madrid sem a pressão da torcida e com respaldo da diretoria para alcançar os objetivos do clube na temporada.
