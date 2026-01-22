Os últimos meses de Vini Jr no Real Madrid têm sido marcados por turbulências dentro e fora de campo. A discussão ganhou novo capítulo após declarações de Jorge Valdano, ex-jogador, ex-treinador e ex-diretor esportivo do clube. Em participação na Movistar Plus+, o argentino avaliou o tratamento recebido pelo atacante e afirmou que o brasileiro é amplamente protegido nos bastidores, indo além do apoio considerado habitual a grandes estrelas.

Em meio a oscilações técnicas, desgaste com parte da torcida e ruídos internos após mudanças no comando técnico, o camisa 7 voltou ao centro do debate na Espanha. Desta vez, porém, o foco não esteve apenas no desempenho em campo, mas no respaldo institucional que o Real Madrid tem dado ao jogador.

Valdano destacou que a diretoria, liderada por Florentino Pérez, não apenas blindou Vini Jr de críticas externas, como também tomou decisões públicas para demonstrar alinhamento total ao atleta. Para o argentino, esse comportamento evidencia um nível de respaldo raro no futebol de elite.

– Tudo o que o Florentino fez pelo Vinicius é inédito na história do futebol – afirmou Valdano, ao iniciar sua análise sobre a relação entre clube e jogador.

Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

Jorge Valdano relembra polêmica da Bola de Ouro de Vini Jr

O principal exemplo citado pelo ex-dirigente foi a postura do Real Madrid na cerimônia da Bola de Ouro de 2024. Na ocasião, ao saber que Vini Jr não seria o vencedor do prêmio – que acabou ficando com Rodri, do Manchester City –, Florentino Pérez decidiu retirar toda a delegação do clube do evento, optando por um boicote institucional à premiação.

– Tirar todo o time do ônibus e não comparecer à cerimônia da Bola de Ouro porque ele não a ganhou me parece um sinal não só de carinho, mas de dedicação do clube ao jogador – declarou.

– É impossível receber mais apoio do que ele está tendo. Por parte do presidente e do novo treinador. É impossível – completou.

