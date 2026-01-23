Novo técnico do Real Madrid abre o jogo sobre renovação de Vini Jr

Novo técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa abriu o jogo sobre a questão da renovação de contrato de Vini Jr. O treinador não escondeu o desejo de contar com o atacante brasileiro por mais tempo, mas não entrou em detalhes da negociação.

- Isso não corresponde a mim. Corresponde a Vini e ao clube. Meu desejo é que siga fazendo história no Real Madrid - comentou Arbeloa em coletiva na véspera do jogo contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.

Com contrato até junho de 2027, Vini Jr ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro e vive um imbróglio em relação a renovação de contrato com o Real Madrid. Não há certeza com relação a permanência do jogador no clube espanhol para a próxima temporada.

Na curta "Era Xabi Alonso", Vini Jr não escondia seu descontentamento com o ex-treinador do Real Madrid, o que era um fator que pesava na decisão do atleta em não renovar seu contrato. É possível que a mudança no comando técnico do clube também faça com que o brasileiro repense a extensão de seu vínculo.

Temporada de Vini Jr com o Real Madrid

Na atual temporada, Vini Jr soma 30 partidas disputadas com o Real Madrid, mas com apenas sete gols e 11 assistências. O atacante chegou a viver um jejum de 16 jogos consecutivos sem balançar as redes e chegou a ser vaiado por parte do público presente no Santiago Bernabéu na vitória da equipe merengue sobre o Sevilla por 2 a 0, no dia 20 de dezembro.

Com Arbeloa, Vini Jr espera reencontrar a boa fase no Real Madrid e ter mais atuações como contra o Mônaco, onde marcou um gol e deu duas assistências na goleada por 6 a 1, pela Champions League.

