Clube de Antony provoca Vini Jr após premiação da Bola de Ouro: ‘Farei 10x se for preciso’
Real Betis relembrou a declaração do brasileiro após perder a Bola de Ouro
A conta oficial do Real Betis em inglês causou polêmica nas redes sociais após Ousmane Dembélé ter sido eleito o Melhor Jogador do Ano. O clube de Antony fez um tuíte que fazia referência direta a Vini Jr, na qual, a postagem parodiava a mensagem divulgada pelo atacante do Real Madrid quando não conquistou a Bola de Ouro de 2024, ironizando o tom de desabafo do jogador merengue.
Na publicação, os administradores do perfil escreveram: “Admin farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”, em uma clara alusão ao post de Vini Jr. A mensagem rapidamente viralizou, gerando milhares de interações e provocando indignação entre torcedores do Real Madrid e simpatizantes do brasileiro.
Muitos usuários criticaram o Real Betis por usar o perfil oficial para debochar de um atleta adversário. Nos comentários, houve quem considerasse o tom desrespeitoso e inadequado para um clube da La Liga.
Jornal espanhol critica Vini Jr: ‘Retrocedeu cinco anos’
Nesta segunda-feira (22), Vini Jr ficou na décima sexta posição do prêmio Bola de Ouro da revista France Football. Os números do atacante, sob o comando do treinador de Xabi Alonso, caíram para um patamar próximo da temporada 2020/21, quando o brasileiro ainda não havia conquistado o status de estrela do Real Madrid.
Para o jornal espanhol "Marca", Vini Jr perdeu o status de intocável no Real Madrid. Segundo o portal, o atacante não está mais no grupo de titulares "intocáveis" do elenco de Xabi Alonso neste início da temporada.
Ex-Flamengo tem tido atrito com o treinador do Real Madrid. Durante a pausa para hidratação, na vitória contra o Espanyol por 2 a 0 no último sábado (20), Xabi Alonso comunicou Vini Jr que o atacante seria substituído aos 32 minutos do segundo tempo. O brasileiro levantou os braços e arremessou a garrafa d'água no gramado, deixando claro para o treinador que não gostou da decisão. Na entrevista coletiva, o técnico espanhol minimizou o ocorrido.
— Vini Jr. queria continuar porque estava se sentindo bem. O Mastantuono também. Zangado? Ele não ficou muito feliz, mas o Franco também não. Isso acontece com todos — disse Xabi Alonso depois da partida.
