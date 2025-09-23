menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Clube de Antony provoca Vini Jr após premiação da Bola de Ouro: ‘Farei 10x se for preciso’

Real Betis relembrou a declaração do brasileiro após perder a Bola de Ouro

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 23/09/2025
15:46
Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
imagem cameraVini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A conta oficial do Real Betis em inglês causou polêmica nas redes sociais após Ousmane Dembélé ter sido eleito o Melhor Jogador do Ano. O clube de Antony fez um tuíte que fazia referência direta a Vini Jr, na qual, a postagem parodiava a mensagem divulgada pelo atacante do Real Madrid quando não conquistou a Bola de Ouro de 2024, ironizando o tom de desabafo do jogador merengue.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na publicação, os administradores do perfil escreveram: “Admin farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”, em uma clara alusão ao post de Vini Jr. A mensagem rapidamente viralizou, gerando milhares de interações e provocando indignação entre torcedores do Real Madrid e simpatizantes do brasileiro.

continua após a publicidade

Muitos usuários criticaram o Real Betis por usar o perfil oficial para debochar de um atleta adversário. Nos comentários, houve quem considerasse o tom desrespeitoso e inadequado para um clube da La Liga.

Jornal espanhol critica Vini Jr: ‘Retrocedeu cinco anos’

Nesta segunda-feira (22), Vini Jr ficou na décima sexta posição do prêmio Bola de Ouro da revista France Football. Os números do atacante, sob o comando do treinador de Xabi Alonso, caíram para um patamar próximo da temporada 2020/21, quando o brasileiro ainda não havia conquistado o status de estrela do Real Madrid.

continua após a publicidade

Para o jornal espanhol "Marca", Vini Jr perdeu o status de intocável no Real Madrid. Segundo o portal, o atacante não está mais no grupo de titulares "intocáveis" do elenco de Xabi Alonso neste início da temporada.

Vini Jr comemora gol pelo Real Madrid sobre o RB Salzburg, no Mundial de Clubes
Vini Jr comemora gol pelo Real Madrid sobre o RB Salzburg, no Mundial de Clubes (Foto: Franck Fife/AFP)

Ex-Flamengo tem tido atrito com o treinador do Real Madrid. Durante a pausa para hidratação, na vitória contra o Espanyol por 2 a 0 no último sábado (20), Xabi Alonso comunicou Vini Jr que o atacante seria substituído aos 32 minutos do segundo tempo. O brasileiro levantou os braços e arremessou a garrafa d'água no gramado, deixando claro para o treinador que não gostou da decisão. Na entrevista coletiva, o técnico espanhol minimizou o ocorrido.

— Vini Jr. queria continuar porque estava se sentindo bem. O Mastantuono também. Zangado? Ele não ficou muito feliz, mas o Franco também não. Isso acontece com todos — disse Xabi Alonso depois da partida.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias