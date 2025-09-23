menu hamburguer
Gabriel estreia na temporada pelo Apoel com goleada e sem sofrer gols

Brasileiro tem atuação segura na abertura do campeonato

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 23/09/2025
15:37
Atualizado há 2 minutos
Revelado pelo Athletico-PR, Gabriel exalta Bento e destaca tradição do clube em formar grandes goleiros (Foto: Divulgação)
Gabriel Pereira foi um dos grandes destaques da estreia do Apoel na temporada do Chipre. Com defesas seguras, o goleiro brasileiro garantiu a vitória por 4 a 0 sobre o Akritas Chlorakas, fora de casa, e saiu de campo sem ser vazado.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O triunfo marcou o início da equipe na competição em grande estilo. Além da atuação do arqueiro, outros brasileiros também brilharam: Diego Rosa e Maioli balançaram as redes e contribuíram para a construção do placar elástico.

Após a partida, Gabriel destacou a oportunidade de atuar como titular e comentou sobre o processo de adaptação no futebol cipriota, ressaltando a confiança que tem recebido dentro do clube.

— Foi o tipo perfeito de partida para mim, ainda mais para uma estreia minha no campeonato e conseguir os feitos de vencer e sem sofrer gols, é maravilhoso. Sobre adaptação foi muito tranquila, Chipre é um país maravilhoso, assim como uma cultura muito parecida com a nossa — ponderou. 

Gabriel não sofreu gols na estreia (Foto: Divulgação)
Gabriel não sofreu gols na estreia (Foto: Divulgação)

Revelado pelo Athletico-PR, Gabriel trabalhou ao lado de Bento e, ao ser questionado sobre o goleiro da Seleção, não poupou elogios. O arqueiro do Apoel destacou não apenas o talento do arqueiro, mas também a tradição do clube paranaense em revelar jogadores da posição, como Santos.

— É sempre muito bom ter experiências com goleiros de alto nível e trabalhar com o Bento não foi diferente, lá no CAP o trabalho é fenomenal, principalmente da parte de goleiro, que consegue ser sempre impecável — finalizou.

Carreira de Gabriel Pereira

Gabriel Pereira tem 23 anos, nasceu em Itapema, Santa Catarina, e possui dupla nacionalidade: brasileira e italiana. Ao longo da carreira, além de defender o Apoel e o Athletico, também passou pelas categorias de base do Grêmio, da Lazio e do Mônaco.

O goleiro integrou a Seleção Brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-15 de 2017.

