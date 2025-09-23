Vini Jr joga hoje? Real Madrid divulga escalação para duelo em La Liga
Jogo acontecerá será contra o Levante, e acontece nesta terça-feira (23)
O Real Madrid vai a campo na tarde desta terça-feira (23) para enfrentar o Levante em jogo válido pela 5ª rodada de La Liga. Jogando fora de casa, o técnico Xabi Alonso recoloca Vini Jr no time titular. O brasileiro havia iniciado no banco na última partida, contra o Espanyol.
Veja a escalação do Real Madrid
O Real Madrid vai com força máxima para o duelo com o Levante. Fora de casa, Xabi Alonso terá Vini Jr e Mbappé como referências no ataque. Ceballos também retorna ao time titular no lugar de Tchouaméni. A defesa foi o setor com mais alterações: Asencio assume a lateral direita no lugar de Carvajal; Fran García volta ao lado esquerdo; e Carreras será o zagueiro central, formando dupla com Huijsen, que retorna após suspensão.
⚽ GOL: Courtois
⚽ LTD: Asencio
⚽ ZAG: Dean Huijsen
⚽ ZAG: Carreras
⚽ LTE: Fran García
⚽ MEI: Ceballos
⚽ MEI: Valverde
⚽ MEI: Arda Güler
⚽ ATA: Mastantuono
⚽ ATA: Vini Jr
⚽ ATA: Mbappé
Jornal espanhol critica Vini Jr: ‘Retrocedeu cinco anos’
Nesta segunda-feira (22), Vini Jr ficou na décima sexta posição do prêmio Bola de Ouro da revista France Football. Os números do atacante, sob o comando do treinador de Xabi Alonso, caíram para um patamar próximo da temporada 2020/21, quando o brasileiro ainda não havia conquistado o status de estrela do Real Madrid.
Para o jornal espanhol "Marca", Vini Jr perdeu o status de intocável no Real Madrid. Segundo o portal, o atacante não está mais no grupo de titulares "intocáveis" do elenco de Xabi Alonso neste início da temporada.
Ex-Flamengo tem tido atrito com o treinador do Real Madrid. Durante a pausa para hidratação, na vitória contra o Espanyol por 2 a 0 no último sábado (20), Xabi Alonso comunicou Vini Jr que o atacante seria substituído aos 32 minutos do segundo tempo. O brasileiro levantou os braços e arremessou a garrafa d'água no gramado, deixando claro para o treinador que não gostou da decisão. Na entrevista coletiva, o técnico espanhol minimizou o ocorrido.
— Vini Jr. queria continuar porque estava se sentindo bem. O Mastantuono também. Zangado? Ele não ficou muito feliz, mas o Franco também não. Isso acontece com todos — disse Xabi Alonso depois da partida.
Onde assistir ao jogo do Real Madrid?
Levante e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (23), em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estadio Ciudad de Valencia, em Valência (ESP), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
O Levante, recém-promovido à La Liga, chega para o confronto em seu melhor momento na temporada. Após um início difícil com três derrotas, a equipe do técnico Julián Calero se recuperou, conquistando quatro pontos nos últimos dois jogos, incluindo uma goleada por 4 a 0 sobre o Girona.
O Real Madrid, sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, vive um início de temporada perfeito, com seis vitórias em seis jogos em todas as competições. A equipe tem se destacado pela solidez defensiva, não sofrendo mais de um gol em nenhuma partida, e chega embalada após a vitória sobre o Espanyol.
