menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Vini Jr joga hoje? Real Madrid divulga escalação para duelo em La Liga

Jogo acontecerá será contra o Levante, e acontece nesta terça-feira (23)

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 23/09/2025
15:24
Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
imagem cameraVini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Real Madrid vai a campo na tarde desta terça-feira (23) para enfrentar o Levante em jogo válido pela 5ª rodada de La Liga. Jogando fora de casa, o técnico Xabi Alonso recoloca Vini Jr no time titular. O brasileiro havia iniciado no banco na última partida, contra o Espanyol.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Veja a escalação do Real Madrid

O Real Madrid vai com força máxima para o duelo com o Levante. Fora de casa, Xabi Alonso terá Vini Jr e Mbappé como referências no ataque. Ceballos também retorna ao time titular no lugar de Tchouaméni. A defesa foi o setor com mais alterações: Asencio assume a lateral direita no lugar de Carvajal; Fran García volta ao lado esquerdo; e Carreras será o zagueiro central, formando dupla com Huijsen, que retorna após suspensão.

continua após a publicidade

⚽ GOL: Courtois
⚽ LTD: Asencio
⚽ ZAG: Dean Huijsen
⚽ ZAG: Carreras
⚽ LTE: Fran García
⚽ MEI: Ceballos
⚽ MEI: Valverde
⚽ MEI: Arda Güler
⚽ ATA: Mastantuono
⚽ ATA: Vini Jr
⚽ ATA: Mbappé

Jornal espanhol critica Vini Jr: ‘Retrocedeu cinco anos’

Nesta segunda-feira (22), Vini Jr ficou na décima sexta posição do prêmio Bola de Ouro da revista France Football. Os números do atacante, sob o comando do treinador de Xabi Alonso, caíram para um patamar próximo da temporada 2020/21, quando o brasileiro ainda não havia conquistado o status de estrela do Real Madrid.

continua após a publicidade
Vini Jr - Real Madrid
Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid em duelo contra o Real Oviedo, em jogo válido de La Liga (Foto: César Manso/AFP)

Para o jornal espanhol "Marca", Vini Jr perdeu o status de intocável no Real Madrid. Segundo o portal, o atacante não está mais no grupo de titulares "intocáveis" do elenco de Xabi Alonso neste início da temporada.

Ex-Flamengo tem tido atrito com o treinador do Real Madrid. Durante a pausa para hidratação, na vitória contra o Espanyol por 2 a 0 no último sábado (20), Xabi Alonso comunicou Vini Jr que o atacante seria substituído aos 32 minutos do segundo tempo. O brasileiro levantou os braços e arremessou a garrafa d'água no gramado, deixando claro para o treinador que não gostou da decisão. Na entrevista coletiva, o técnico espanhol minimizou o ocorrido.

— Vini Jr. queria continuar porque estava se sentindo bem. O Mastantuono também. Zangado? Ele não ficou muito feliz, mas o Franco também não. Isso acontece com todos — disse Xabi Alonso depois da partida.

Onde assistir ao jogo do Real Madrid?

Levante Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (23), em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estadio Ciudad de Valencia, em Valência (ESP), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Levante, recém-promovido à La Liga, chega para o confronto em seu melhor momento na temporada. Após um início difícil com três derrotas, a equipe do técnico Julián Calero se recuperou, conquistando quatro pontos nos últimos dois jogos, incluindo uma goleada por 4 a 0 sobre o Girona.

Real Madrid, sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, vive um início de temporada perfeito, com seis vitórias em seis jogos em todas as competições. A equipe tem se destacado pela solidez defensiva, não sofrendo mais de um gol em nenhuma partida, e chega embalada após a vitória sobre o Espanyol.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias