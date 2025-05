Apresentado como novo treinador do Real Madrid na segunda-feira (26), Xabi Alonso assume aquele, considerado por muitos, o maior time do mundo. Seu primeiro desafio será já em junho, quando os Blancos disputarão o inédito Mundial de Clubes. Com pouco tempo de treino, o ex-jogador e ídolo já tem em mente como fará o time voltar a atuar em alto nível.

Campeão duas vezes pelo Bayer Leverkusen na temporada 2023/24, Xabi Alonso deixou claro que o seu estilo de jogo conta com um sistema de três zagueiros, dois meias centralizados e dois alas. No ataque, um armador se aproxima mais da área, que conta com dois atacantes. O espanhol é mais um adepto à pressão alta, que sufoca os adversários.

No Real Madrid, Xabi chegará já com uma peça fundamental para seu sistema funcionar. Trata-se de Trent Alexander-Arnold, lateral-direito que tem como uma das principais características o seu apoio ofensivo. Com TAA, o treinador poderá utilizá-lo como fazia com Jeremie Frimpong no Leverkusen, ala pela direita que era uma das principais válvulas de escape do time.

O lado esquerdo, porém, ainda é uma incógnita. A tendência é que o Real Madrid vá ao mercado justamente para contratar um jogador que possa atuar na função de ala, apoiando o ataque de forma contundente. O jornal espanhol "Marca" indica Álvaro Carreras como o reforço ideal.

Para fechar a trinca de zaga, Xabi tende a utilizar dois jogadores rápidos pelos lados. Na esquerda, Huijsen, recém-contratado, e na direita, Éder Militão ou Daniel Carvajal. A posição central ficaria sob responsabilidade de Rüdiger, defensor mais pesado e que atuaria com uma espécie de âncora.

No ataque, poucas surpresas. Enquanto Bellingham atua como camisa 10 no meio-campo, Vini Jr e Mbappé formam o ataque. Rodrygo, neste cenário, seria sacrificado e passaria a ser reserva.

Provável escalação inicial de Xabi Alonso no Real Madrid

Xabi Alonso analisa seu estilo de jogo na apresentação

Apesar de ter preferência pelo esquema citado acima, Xabi Alonso não se mostrou fixo a um estilo de jogo específico ao falar sobre como o "seu" Real Madrid vai atuar. Para ele, o mais importante é encontrar uma conexão com a torcida.

— É uma boa pergunta, e eu gosto dela porque hoje o futebol te pede que seja flexível, dinâmico. Te pede que mude peças durante o jogo. Claro que tenho uma ideia de como queremos jogar, mas o sistema pode mudar, pode ser mais dinâmico. Quero que o time transmita emoção, energia. Queremos jogar de maneira ambiciosa e que se conecte com a torcida. Essa simbiose é o que buscamos e vai ser fundamental para essa etapa. Com quatro ou três (meias), temos jogadores que interpretaremos bem e os trabalharemos. É isso que gosto: estar próximo deles nos treinamentos, estar no dia a dia para melhorá-los e encaixar as peças como uma equipe — disse.

O Real Madrid de Xabi Alonso entrará em campo pela primeira vez no dia 18 de junho, contra o Al-Hilal, pela estreia no Mundial. A equipe também enfrenta o Pachuca (22) e RB Salzburg (26).

