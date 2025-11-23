O Real Madrid reconheceu um erro cometido durante a Assembleia Geral Ordinária, neste domingo (23), quando exibiu um vídeo institucional em homenagem às pessoas ligadas ao clube que morreram ao longo do ano. Na peça, o clube pretendia recordar Diogo Jota, atacante do Liverpool, e seu irmão André Silva, ambos mortos em 3 de julho em um acidente de trânsito. No entanto, a imagem utilizada não era a do irmão do jogador, mas sim a do atleta do Elche, André da Silva.

O equívoco ocorreu no momento em que o clube apresentava seu tradicional tributo anual. A fotografia utilizada mostrava o jogador do Elche — adversário do Real Madrid na partida — ao lado de Diogo Jota, e não seu irmão, como pretendido.

Pedido de desculpas

Horas depois, o Real Madrid publicou uma retratação na rede social X e pediu desculpas ao Elche e ao jogador. Durante a própria Assembleia, o presidente Florentino Pérez também reconheceu o erro e reiterou publicamente o pedido de desculpas.

Tradução: "O Real Madrid C. F. pede desculpas ao Elche C. F. e ao seu jogador, André da Silva, por tê-lo incluído por engano no obituário de um vídeo institucional, usando sua imagem no lugar da de André Silva, irmão de Diogo Jota, jogador do Liverpool. Lamentamos o ocorrido — informou o clube.

Real Madrid comete gafe com irmão de Diogo Jota e pede desculpas (Foto: Reprodução)

Homenagem do Real Madrid em Anfield

O Real Madrid prestou uma homenagem a Diogo Jota e seu irmão André Silva antes da partida contra o Liverpool, pela Champions League, em Anfield, no início do mês. Representantes do clube espanhol — Trent Alexander-Arnold, Xabi Alonso, Dean Huijsen e Emilio Butragueño — depositaram buquês de flores e cartas na entrada principal de Anfield, em sinal de solidariedade à família e aos Reds.

Carta de Trent Alexander-Arnold a Diogo Jota (Foto: Reprodução)

Relembre Diogo Jota e André Silva

Diogo Jota, jogador do Liverpool e de Portugal, e seu irmão, o atacante André Silva, do Penafiel, morreram em um acidente de carro no dia 3 de julho na província de Zamora, no noroeste da Espanha.

Segundo a imprensa local, o acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria. Durante uma tentativa de ultrapassagem, um dos pneus do veículo estourou, de modo que fez o automóvel sair da pista. Logo após, o automóvel pegou fogo, segundo informações da Guarda Civil.

Torcedores do Liverpool exibem faixa em homenagem a Diogo Jota (Foto: Paul Ellis/AFP)

