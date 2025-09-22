Dois brasileiros! IA simula vencedores da Bola de Ouro entre 2025 e 2030

A revista francesa France Football irá anunciar nesta segunda-feira (22), às 16h (de Brasília), o vencedor do prêmio Bola de Ouro de 2025. Diante da data especial, o Lance! pediu para que o Chat GPT apontasse o vencedor a atual edição do torneio, que busca eleger o melhor jogador da temporada, e pediu para que a tecnologia simulasse os próximos vencedores até 2030.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para a edição de 2025, a IA apontou o francês Ousmane Dembélé como o vencedor do título. Nos outros quatro anos, a tecnologia revelou quatro vencedores diferentes. Foram eles: Jude Bellingham, Erling Haaland e Lamine Yamal, Vini Jr e Endrick.

Vencedores da Bola de Ouro pela IA

2025 – Ousmane Dembélé (PSG & França)

🏆 Títulos: Champions League, Ligue 1, Copa da França e Super Copa da França

🔥 Resumo: Dembéle foi um dos principais jogadores da temporada do Paris Saint Germain, atual campeão da Champions League. O desempenho e liderança do atleta vão ser fundamentais para a conquista do título do prêmio.

continua após a publicidade

Dembélé comemora gol marcado contra o Real Madrid, pela Copa do Mundo de Clubes de 2025 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

2026 – Jude Bellingham (Real Madrid & Inglaterra)

🏆 Títulos: Copa do Mundo (Inglaterra), La Liga

🔥 Resumo: Bellingham é o coração da Inglaterra campeã da Copa do Mundo de 2026 nos EUA, com atuações decisivas. No Real, mantém regularidade e brilho, vencendo sua primeira Bola de Ouro.

2027 – Erling Haaland (Manchester City & Noruega)

🏆 Títulos: Champions League, Premier League

🔥 Resumo: Após campanhas incríveis, Haaland finalmente lidera o City a mais uma Champions League, quebrando recordes de gols. Apesar da Noruega não brilhar, seu desempenho de clube é absurdo.

continua após a publicidade

2028 – Lamine Yamal (Barcelona & Espanha)

🏆 Títulos: Euro 2028 (Espanha), La Liga

🔥 Resumo: Aos 21 anos, Yamal brilha como líder da nova geração espanhola e conquista a Euro. Com dribles, assistências e golaços, encanta o mundo e supera nomes mais experientes na corrida.

2029 – Vinícius Jr. (Real Madrid & Brasil)

🏆 Títulos: Copa América, Champions League

🔥 Resumo: Em uma temporada brilhante, Vini Jr. lidera o Brasil à conquista da Copa América e decide na Champions pelo Real. Seu amadurecimento técnico e impacto ofensivo são incontestáveis.

2030 – Endrick (Real Madrid & Brasil)

🏆 Títulos: Copa do Mundo (Brasil), La Liga

🔥 Resumo: Endrick explode no cenário mundial com apenas 24 anos, sendo protagonista do Brasil campeão da Copa do Mundo de 2030. Suas atuações decisivas no mata-mata o colocam no topo da elite mundial.